Mila об Autodestruction: «Это единственный человек в RuHub, которого я не уважаю»

Комментатора студии RuHub Милу Mila Алиеву возмутило поведение Дарьи Autodestruction Медведевой — об этом она рассказала на форуме Prodota. По словам Алиевой, Медведева безответственно относилась к трансляциям и отказалась комментировать матчи Супермейджора за час до их старта.

Autodestruction Vk.com Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника «Она больше не в рухабе. Ушла. Очень красиво. У нее через 1 час были игры на супермажоре, она такая пишет— ребят, не могу комментировать, замените плз, а ну раз уж на то пошло, я вообще-то ухожу всем спасибо, с вами было круто работать))))) Типичная Даша), — возмутилась Mila. — По поводу Даши-это единственный человек в рухабе, которого я не уважаю. Если сравнить с той же Эритель, которая пришла к нам, не умела пользоваться иксплитом и титрами, на некст день написала мне, я её научила, все, человек стримит с титрами. Даша до сих пор не умеет. У нее матч— Даши просто нет. Ну или в лучшем случае, за час напишет что не может. И такое было и на стрлд. Матч старт через минуту, все в лобби, Даша спрашивает пароль от канала. Хз, можно как угодно относиться ко мне, или кому-то другому в рухабе, но такое отношение я видела только от нее. (и это даааалеко не все) Но вообще, у меня просто очень горит из-за того, что человека взяли в рухаб, что и правда очень многие хотели бы быть на ее месте, а она поступает так)». Мы запросили комментарий у представителей студии. Они объяснили, что Autodestruction не являлась сотрудником RuHub и ее уход был ожидаемым из-за окончания действия контракта:

«Даша Медведева никогда не была сотрудником студии в прямом смысле этого слова, она помогала в кастах на условиях подряда. Из-за её отношения и «нестабильности» с ней не заключался контракт и студия не была заинтересована в долгосрочном сотрудничестве. Срок действия последнего договора закончился 31.05.

В условиях снижения количества турниров перед предстоящим The International 2018 необходимость в привлечении дополнительных людей для студии отпала».