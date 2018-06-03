Как спорт влияет на качество секса?

Жизнь профессиональных спортсменов проходит по строгому режиму, это относится в том числе и к сексуальной активности. Перед важными соревнованиями спортсмены вынуждены отказываться от секса, особенно это относится к мужчинам. Половой акт отнимает много сил и энергии, меняет гормональный фон организма, что нежелательно перед важным мероприятием, когда важно выложиться на полную.

Если же спорт не является профессиональной деятельностью, а используется лишь для поддержания здоровья и красоты тела, то ситуация обстоит иначе.

Любые спортивные тренировки будут улучшать сексуальную жизнь, это может быть фитнес или аэробика, бег или велоспорт, плавание или гимнастика.

Далее перечислены физиологические и психологические качества человека, которые он приобретает при занятиях спортом.

Уверенность в себе и своей сексуальности

Некоторым посчастливилось родиться с таким качеством, в таком случае уверенность будет всегда сопровождать человека, а в отношениях с половым партнером это качество будет только возрастать. Но чаще всего бывает наоборот, люди страдают от неуверенности, комплекса неполноценности, иногда комплексы касаются определенных частей тела. К примеру, парню могут не нравиться его ослабленные руки, а девушке — ее бедра с жировыми отложениями. Такие люди не могут расслабиться и получить удовольствия, тем более они не смогут доставить его своему партнеру. Из-за неуверенности и связанных с ней проблем сексуального характера очень часто рушатся отношения.

Спорт устраняет данную проблему, как и ее причины. Регулярные физические нагрузки приближают фигуру к идеалу, устраняют не только реальные, но и вымышленные дефекты. Чаще всего недочеты фигуры бывают именно надуманными, то есть сексуальный партнер может и не замечать этих недостатков, или же считать их милыми особенностями, но они все равно беспокоят своего обладателя. Со временем человек начинает делать свои первые спортивные успехи, он гордится своими маленькими победами и постоянно стремится к лучшему. От этого повышается самооценка, которая способна побороть любой комплекс.

Физическая выносливость

Физическая выносливость открывает новые горизонты как в спорте, так и в сексе. Сейчас речь идет не о тех, кто предпочитает занимать пассивную позицию, а о тех, кто хочет сделать свою сексуальную жизнь максимально разнообразной. Только так можно получить истинное удовольствие, но для использования многих позиций нужно быть выносливым и сильным. Спортивные тренировки интенсивно работают над мышцами, особенно важно развивать мышцы живота, бедер, внутренних тазовых органов, промежности. Подготовленные мышцы позволяют дольше продержаться в определенных позициях, отчего человек получает больше удовольствия. Сильные мышцы приносят новые ощущения как их обладателю, так и его партнеру!

Выравнивание эмоционального фона

Люди, которые регулярно занимаются спортом, менее восприимчивы к стрессам. Объяснение этому заключается в физиологических процессах — тренировка сама по себе является стрессом для организма, в кровь поступает много адреналина, что помогает адаптироваться к эмоциональным перепадам. На тренировке люди могут непроизвольно кричать, выражаться некрасивыми словами, то есть выплескивать наружу негативные эмоции. Поэтому после тренировки человек чувствует себя расслабленным, умиротворенным, на душе у него легко и спокойно. Спорт дарит эффективную разрядку, в физическом и психологическом смысле.

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Именно поэтому практически все люди после изнурительных тренировок даже и не думают о сексе. Но стоит лишь организму восстановиться, человек становится готов к сексуальным подвигам. Отсутствие стрессов и негативной реакции на них помогают сконцентрироваться на партнере и самом процессе, получить от каждого контакта максимум приятных ощущений. Не все нагрузки производят влияние по такому сценарию, к примеру, аэробные нагрузки или танцы часто вызывают сильное сексуальное желание прямо после тренировки или даже во время занятия.

Физиологический аспект

Этот аспект самый простой и ожидаемый. В процессе тренировки по многим спортивным дисциплинам выполняются упражнения, способствующие интенсивному кровоснабжению половых органов. Нередко на тренировках мужчины ощущают эрекцию, а женщины — набухание половых органов и сопутствующее возбуждение. Таким образом спорт усиливает сексуальное влечение.

Создание образа успешности

Причастный к спорту человек вызывает уважение даже у тех, кто очень от спорта далек. Регулярные тренировки — это стабильное постоянство, что говорит о том, что у человека имеется устоявшийся ритм жизни (не каждый может себе такое позволить). Люди спорта имеют стальную волю, ведь даже простые пробежки по утрам порой совершаются через усилие над собой. Складывается образ успешного, уверенного в себе человека, способного ставить цели и добиваться их. Такой человек привлекателен для противоположного пола, все эти качества очень сексуальны. Человек это осознает и чувствует себя сексуальным. Выходит, спорт и присущий ему режим делают человека более сексуальным, это неоспоримый факт.

Подведем итоги вышесказанного

Когда вы занимаетесь спортом, ваше тело становится красивым, сильным и выносливым. Обладатель такого тела не может не воспользоваться всеми его возможностями в постели. Такой человек умеет получать удовольствие и доставлять его своему партнеру. Вместе с физическими недостатками устраняются психологические неудобства — неуверенность в себе, комплексы, стеснения. Если вы тренируете свое тело, значит, любите его, то же самое относится и к сознанию. Спорт поможет каждому раскрыть свои сексуальные потенциалы!

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