«Вот бы в школах так учили»: Симона Юнусова показала уроки английского для внучки

Симона Юнусова показала подписчикам своего микроблога, как интересно проходят уроки английского языка у ее внучки Алисы. Фолловеры восторженно признались, что такие занятия неплохо было бы ввести в школьную программу, так как, на их взгляд, они наиболее эффективны.

Симона постоянно делится с фанатами процессом воспитания внучки. Звездная бабушка знает, как вырастить хорошего человека, она и сама является мамой двух замечательных сыновей, поэтому ее советы для интернет-мамочек очень ценны. В этот раз женщина показала фрагмент обучения Алисы английскому. Преподаватель в игровой форме помогала девочке выучить песню: вместе они двигались под музыку и напевали английские слова. Со стороны, по словам обитателей рунета, это выглядело безумно мило, они похвалили малышку за старения и желание развиваться, а учителя — за интересный подход, да и бабушка не осталась без похвалы.

Иногда публике кажется, что Симона заменяет Алисе маму и папу. Девочку редко можно увидеть в объятиях родителей, зато с бабушкой она никогда не скучает. Симоной восхищаются миллионы интернет-пользователей, ведь она отдает малышке всю себя. Женщину попросили продемонстрировать занятия Алисы и с другими учителями: подписчикам стало интересно, какие предметы еще осваивает девочка в дошкольном возрасте. < i>«Вот бы в школах так учили! Вообще бы цены не было» «Обалденная учительница!» «Настоящий профессионал своего дела! Видно, что отдается работе полностью» «Замечательная девушка, как она чувствует ребенка» «С таким учителем любой захочет учиться»

Недавно популярная бабушка рассказала, к чему приводит родительское беспокойство. Она призвала людей не быть слишком навязчивыми по отношению к своим детям и давать им проявлять себя самостоятельно.

Публикация от simona280 (@simona280) 31 Май 2018 в 12:46 PDT