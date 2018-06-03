Медведев поддерживает цифровизацию экономики в СНГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал экономическую цифровизацию приоритетной задачей, которая стоит перед всеми странами Содружества Независимых Государств. Тема обсуждалась 1 июня на саммите глав правительств СНГ в Душанбе.

Цифровизация экономики включает в себя систему электронного отслеживания товаров при помощи специальной маркировки. Она уже применяется на территории Евразийского экономического союза . В первую очередь цифровизация направлена на борьбу с коррупцией, контрафактом и некачественными товарами.

«Я считаю, что она абсолютно на таких же началах и условиях может применяться и в условиях СНГ. Тем более, что мы тем самым создаем механизм обеспечения законного оборота товаров, гарантируем равные условия конкуренции, защиту прав потребителей и принимаем меры по ликвидации серого рынка и контрафакта», — заявил Медведев.

Кроме того, премьер заявил о планах российского правительства по развитию несырьевых секторов промышленности: обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

Напомним, что саммит глав правительств стран СНГ прошел в пятницу в столице Таджикистана . Здесь премьер-министры обсудили сотрудничество в области энергетики, торговли, экологии, цифровизации экономики и ряд других вопросов.

Одним из важнейших результатов саммита стало подписание большого количества соглашений. Так, главы кабминов договорились сформировать совместный рынок интеллектуальной собственности, а также подписали документ о сотрудничестве в области инновационного развития энергетики, разработки передовых энерготехнологий.

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