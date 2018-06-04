Ещё
Библиотека № 180 приглашает в команду Bookблогеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотека № 180 приглашает в команду Bookблогеров 

Коньково 4 июня 2018
Фото: Коньково
В библиотеке № 180 стартовала программа каникул-с-книгой, придуманная для детей всех возрастов библиотекарями Москвы. Библиотечная команда Bookблогеров приглашает участников! Записаться в нее можно до конца августа.
Участник получит соответствующий творческий набор: бейджик, значок, закладку. А от ребят ждут впечатлений о прочитанных книгах, которые можно наговорить на видео или выразить на бумаге — в рецензии, а у кого получится — в фанфике. Свои наблюдения необходимо будет сдать в библиотеку или прислать по почте: cdb124@cbsuzao.ru. Лучшие материалы будут выложены, а их авторы получат призы.
Ребята сами определяют, какие книги будут читать. К слову, специально для акции группа московской Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара «Гайдаровка» разработала тематические списки, в них попали книги о путешествиях, увлечениях, животных, кино, музыке и т. п. Если вы не знаете, какие книги читать этим летом, вам помогут эти рекомендации!
Коньково: последние новости
Для юных читателей библиотеки № 190 провели мастер-класс Библиотека № 180 запускает сегодня летний читательский марафон Начало лета в Москве будет прохладным
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»112
В Донбассе погиб брат Гонгадзе100
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Поклонская ответила на обвинения в безумии152
Банки получили право блокировать карты россиян186
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение