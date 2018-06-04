Библиотека № 180 приглашает в команду Bookблогеров

В библиотеке № 180 стартовала программа каникул-с-книгой, придуманная для детей всех возрастов библиотекарями Москвы . Библиотечная команда Bookблогеров приглашает участников! Записаться в нее можно до конца августа.

Участник получит соответствующий творческий набор: бейджик, значок, закладку. А от ребят ждут впечатлений о прочитанных книгах, которые можно наговорить на видео или выразить на бумаге — в рецензии, а у кого получится — в фанфике. Свои наблюдения необходимо будет сдать в библиотеку или прислать по почте: cdb124@cbsuzao.ru. Лучшие материалы будут выложены, а их авторы получат призы.

Ребята сами определяют, какие книги будут читать. К слову, специально для акции группа московской Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара «Гайдаровка» разработала тематические списки, в них попали книги о путешествиях, увлечениях, животных, кино, музыке и т. п. Если вы не знаете, какие книги читать этим летом, вам помогут эти рекомендации!