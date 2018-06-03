Фехтовальщица Егорян поразила подписчиков своим сексуальным купальником

Спортсменка проводит свой отпуск в Тунисе , откуда опубликовала фото в сексуальном купальнике.

"Давайте смотреть правде в глаза …хочу домой! Люблю свой город Химки и даже на солнышке я понимаю меня тянет…" — написала Егорян в своем инстаграме.