Фехтовальщица Егорян поразила подписчиков своим сексуальным купальником 

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де— Жанейро по фехтованию россиянка Яна Егорян поделилась откровенными фотографиями с отдыха. Об этом сообщает «Советский спорт».
Спортсменка проводит свой отпуск в Тунисе, откуда опубликовала фото в сексуальном купальнике.
"Давайте смотреть правде в глаза …хочу домой! Люблю свой город Химки и даже на солнышке я понимаю меня тянет…" — написала Егорян в своем инстаграме.
Ранее девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в инстаграме откровенную фотографию.