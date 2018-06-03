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Фехтовальщица Егорян поразила подписчиков своим сексуальным купальником
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Фехтовальщица Егорян поразила подписчиков своим сексуальным купальником 

Газета.Ru 3 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де— Жанейро по фехтованию россиянка Яна Егорян поделилась откровенными фотографиями с отдыха. Об этом сообщает «Советский спорт».
Спортсменка проводит свой отпуск в Тунисе, откуда опубликовала фото в сексуальном купальнике.
"Давайте смотреть правде в глаза …хочу домой! Люблю свой город Химки и даже на солнышке я понимаю меня тянет…" — написала Егорян в своем инстаграме.
Ранее девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в инстаграме откровенную фотографию.
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