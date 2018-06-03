Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием артиста Всеволода Шиловского 

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте российского правительства.
Дмитрий Медведев отметил грани «удивительного таланта» актера, сыгравшего «множество ярких ролей в кино и на театральной сцене».
По словам председателя правительства, юбиляр и в больших ролях, и в коротких эпизодах может передать сложные переживания своих героев. «И даже отрицательные персонажи в вашем исполнении — это неоднозначные, интересные личности», — написал Дмитрий Медведев.
Народный артист России Всеволод Шиловский сыграл в кино более 150 ролей. В числе фильмов с его участием «Жизнь Клима Самгина», «Интердевочка», «Дальнобойщики», «Дело чести» и другие.