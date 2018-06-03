Не только книги: директор Светловки — о том, как библиотеки превращаются в медиацентры

Московские библиотеки сейчас сложно назвать библиотеками в старом понимании этого слова. Сейчас многие из них превратились в полноценные многофункциональные культурные центры, живущие в ритме большого города. Здесь по-прежнему можно взять домой бумажные книги или посидеть в читальном зале, но появились также другие возможности и активности — от творческих встреч с известными людьми до коворкингов. О том, как живет Молодежная библиотека имени М. А. Светлова, mos.ru рассказал ее директор Валентина Агафонова.

— Что сейчас увидит читатель, который захочет пойти в Светловку?

— Наши отделы находятся в трех разных зданиях. В молодежном медиацентре на Большой Садовой есть пространство для проведения разнообразных мероприятий и фонд иностранной литературы. Здесь можно взять художественную литературу и учебные книги по иностранным языкам, научно-популярные и деловые издания, периодику. Основной абонемент располагается на Садовой-Кудринской, там находится большая часть книжного фонда взрослой и молодежной литературы — от художественных и деловых книг до научных и учебных изданий. Детская библиотека находится в Большом Тишинском переулке, здесь тоже есть и свой фонд (классическая и современная литература, детские энциклопедии, а также книги по детскому развитию, воспитанию и психологии), и пространство для мероприятий.

Все желающие могут встретиться в нашей библиотеке с культовыми личностями

— Что представляет собой молодежный медиацентр?

— Медиацентр работает практически ежедневно в формате лекционной площадки. Здесь проходят встречи в рамках как партнерских программ, так и собственных проектов. Мы проводим «Встречи на Большой Садовой» с известными людьми: к нам приходили актер Юрий Колокольников , режиссер Юрий Быков и многие другие. В нашей библиотеке прошел и последний творческий вечер Евгения Евтушенко . Этот цикл пользуется огромной популярностью. По сути, все желающие могут бесплатно встретиться с культовыми личностями.

Есть образовательные, вернее, просветительские форматы. Организаторы премии «Просветитель» проводят у нас встречи с писателями, специальные мероприятия. Зачастую мы просто приглашаем интересных лекторов, причем по совершенно разным темам, которые выбираем для той или иной целевой аудитории: смотрим, что интересно каждой возрастной группе. Еще мы сотрудничаем с вузами, филологическими факультетами — проводим занятия, конкурсы чтецов. Такие форматы тоже очень популярны.

— Как изменилась работа библиотеки после модернизации?

— У нас установили удобные станции самообслуживания. Теперь человеку не нужно, как раньше, приходить, заполнять каждый раз карточку на книжку при участии библиотекаря. Есть электронный читательский билет: вы выбираете количество книг (не обязательно одну) и кладете их на станцию. Она считывает RFID-метки, автоматически заносит эти книжки в ваш читательский билет, и все — вы можете самостоятельно отслеживать, когда и что нужно сдать, какие книги у вас на руках. Это одна из самых удобных опций современных библиотек, в том числе нашей. Также в конце прошлого года закупили новые компьютеры для посетителей.

Изменился и график работы. Раньше библиотеки были открыты до 19:00 или 20:00 максимум, а теперь — до 21:00 или 22:00, чтобы все желающие после работы, института и в выходные могли прийти получить услуги, почитать и так далее. Наша библиотека — молодежная, поэтому сейчас она работает с 10:00 до 21:00 со вторника по субботу и до 20:00 в воскресенье. Понедельник для библиотек — единый выходной.

— Стало ли у вас больше посетителей после модернизации?

— Светловка всегда пользовалась популярностью. С 1940-х годов здесь была юношеская библиотека, в которой проходили профориентационные занятия — очень популярное направление в те времена. Были здесь и очень сильные поэтические студии. Есть несколько современных поэтов, вышедших из поэтического кружка нашей библиотеки.

У нас есть постоянные посетители, которые приходят к нам как в офис, в коворкинг — проводят здесь практически по полдня

Мы стараемся поддерживать популярность, в том числе обустраивать комфортную среду для работы и занятий: ставить столики у витражных окон, удобнее размещать места для читателей. Мы смотрим, насколько людям комфортно, насколько они обживаются — и да, видим, что люди к нам идут.

Когда в прошлом году я приходила в библиотеку, чтобы решить, хочу ли стать ее директором, днем в читальном зале мог быть даже приглушен свет, потому что там никого не было. А теперь в будние дни там всегда можно застать шесть — восемь посетителей, которые приходят к нам с разными целями, а не просто взять книги.

— А зачем идут?

— Сейчас в принципе мало кто ходит в библиотеку именно сесть с книгой и почитать. Люди приходят с ноутбуками — поработать, позаниматься или послушать кого-то. У нас есть постоянные посетители, которые приходят к нам как в офис, в коворкинг — проводят здесь практически по полдня. Это в основном молодые люди, например преподаватели, которые ведут онлайн-уроки.

Есть, конечно, подростковая аудитория — школьники 15–16 лет, которые приходят после обеда. Для них у нас большая игротека, которая постоянно пополняется, — мы закупаем настольные игры, а еще нам их дарят. Приходят в Светловку и пенсионеры, люди средних лет часто приводят сюда детей или родителей — в зависимости от формата тех или иных мероприятий, которые проводятся в библиотеке.

То есть нельзя сказать, что к нам ходит только какой-то определенный тип читателей. И приятно, что днем молодые люди (мне кажется, старше 25 лет) сидят, работают, проводят встречи и переговоры. Мы имеем дело с совершенно разными форматами взаимодействия в стенах библиотеки.

Внимание города обращено на библиотечную сеть

— Над чем сейчас работаете? Какие проекты самые важные?

— В первую очередь стараемся развивать научно-популярное направление, которое пользуется успехом среди молодежи. Конечно, современная библиотека — это и мероприятия, и рабочее пространство — все что угодно. Но это не библиотека, если в ней нет новых хороших интересных и современных книг. И в последнее время мы делаем ставку на научно-популярную литературу, на книги по саморазвитию. Поэтому мы дружим с профильными издательствами.

Художественную литературу мы тоже обновляем. И стараемся следить за разными литературными премиями, за тенденциями и бестселлерами. Иначе непонятно, зачем к нам приходить. Обновленным фондом мы гордимся. Иногда меня спрашивают: а зачем, если это можно купить? Я отвечаю: да, но книги стоят от 500 рублей и дороже. Зачем? Вы можете прийти, взять, прочитать и вернуть самые популярные книжки, которые видите в соцсетях и блогах. То же самое с детским отделом: все новинки знаменитых детских издательств мы стараемся закупать, и речь идет о книжках для ребят разных возрастов.

Для секции иностранных языков мы закупили дорогую учебную литературу. К нам ходят и педагоги с подростками, и родители школьников, и студенты, чтобы взять все, что связано с изучением английского: учебники для подготовки к сдаче TOEFL (теста на знание английского языка как иностранного. — Прим. mos.ru), последнее издание Murphy и так далее. Люди могут прийти и что-то себе отксерокопировать, потому что эти книжки действительно очень дорогие. То есть сейчас мы обновляем фонд учебной литературы по английскому. Хотелось бы, чтобы у нас было хотя бы небольшое количество хороших новинок на самых популярных европейских языках, и выполнить этот план нам еще предстоит.

Идет активная поддержка, направленная на то, чтобы библиотеки не только на словах назывались культурными центрами, но и могли удивлять посетителей новыми возможностями, обслуживанием

— Современной библиотеке нужны современные квалифицированные сотрудники. Расскажите, пожалуйста, кто у вас работает? Что с учетом модернизации должен уметь и знать библиотекарь?

— В медиацентре много молодых ребят. Помимо стандартных обязанностей — помощи посетителям и консультаций, за каждым обязательно закреплена еще функция, связанная с разными типами мероприятий. Кто-то проводит встречи определенных форматов, договаривается с партнерами, кто-то ведет соцсети или колонку, кто-то делает фоторепортажи или монтирует видео. Мы даем сотрудникам возможность реализовывать собственные проекты — даже самые смелые. Например, у нас работает мальчик, выпускник Литературного института, который сейчас издает свою книгу и будет презентовать ее у нас в библиотеке.

С библиотекарями мы обсуждаем, что было бы интересно им и нашей аудитории — список интересных молодежи тем, интересных людей постоянно обновляется, и мы это учитываем. Поэтому современные библиотекари — это очень многофункциональные специалисты. Есть у нас и прекрасные «классические» сотрудники. Например, наша заведующая отделом литературы по искусству сорок лет работает в Светловке, и мы ее очень ценим. Она награждена грамотой Мэра Москвы . Мы за то, чтобы в библиотеке работали очень разные специалисты. Главное, чтобы они любили свою работу, чтобы им было интересно. Тогда интересно будет и посетителям.

Честно говоря, я очень горжусь тем, что я директор первой, основанной в 1941 году молодежной московской библиотеки. Я вижу, что внимание города обращено на библиотечную сеть. Идет активная поддержка, направленная на то, чтобы библиотеки не только на словах назывались культурными центрами, но и могли удивлять посетителей новыми возможностями, обслуживанием. Хочется, чтобы интерес не пропадал, и нас продолжали поддерживать. Сейчас мы двигаемся очень быстро, и в медиапространстве тоже, что безумно приятно и очень мотивирует работать. И добиваться того, чтобы в библиотеки приходили те, кто раньше об этом даже не задумывался.