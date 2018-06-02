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«Лидс» выбирает между тремя именитыми тренерами
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«Лидс» выбирает между тремя именитыми тренерами
Soccer News
2 июня 2018
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Soccer News
«Лидс» продолжает поиск нового главного тренера и выбирает между тремя именитыми специалистами.
Как сообщает Goal.com, главным кандидатом на вакантный пост считается Марсело Бьелса, который уже ведёт переговоры с «павлинами».
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