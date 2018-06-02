«Лидс» выбирает между тремя именитыми тренерами

«Лидс» продолжает поиск нового главного тренера и выбирает между тремя именитыми специалистами.

Как сообщает Goal.com, главным кандидатом на вакантный пост считается Марсело Бьелса, который уже ведёт переговоры с «павлинами».