Ещё
«Лидс» выбирает между тремя именитыми тренерами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лидс» выбирает между тремя именитыми тренерами 

Soccer News 2 июня 2018
Фото: Soccer News
«Лидс» продолжает поиск нового главного тренера и выбирает между тремя именитыми специалистами.
Как сообщает Goal.com, главным кандидатом на вакантный пост считается Марсело Бьелса, который уже ведёт переговоры с «павлинами».
Soccer News: последние новости
Капелло дал совет "Реалу" по новому тренеру Спаллетти высказался о своем будущем в "Интере" "Манчестер Юнайтед" готовит рекордный трансфер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»149
В Донбассе погиб брат Гонгадзе102
Поклонская ответила на обвинения в безумии161
Банки получили право блокировать карты россиян187
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение