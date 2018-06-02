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Медведев: «Кинотавр» дает уникальную возможность увидеть картину российского кино целиком
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Медведев: «Кинотавр» дает уникальную возможность увидеть картину российского кино целиком 

ТАСС 2 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XXIX Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», отметив, что он дает уникальную возможность увидеть картину российского кино целиком. Приветственная телеграмма премьера размещена в субботу на сайте правительства.
"Приветствую вас в Сочи и поздравляю с открытием XXIX «Кинотавр» — известнейшего кинофестиваля России. Ежегодно на этой площадке можно посмотреть интересные премьеры, познакомиться с любимыми режиссерами и актерами. Иными словами, воспользоваться уникальной возможностью увидеть картину российского кино целиком", — отметил Медведев.
Глава правительства подчеркнул, что «именно с „Кинотавра“ начинался путь многих известных мастеров, которые представляют Россию на самых громких международных кинофестивалях». Медведев добавил, что «Кинотавр» по-прежнему открывает возможности для молодых авторов.
Премьер обратил внимание, что в этом году в специальной секции конкурса будут соревноваться режиссеры-дебютанты, которых будет оценивать отдельное жюри. «Этот новый для фестиваля опыт — еще один шаг навстречу молодому авторскому кино», — считает Медведев.
Глава кабмина также выразил уверенность, что конкурсная программа кинофестиваля порадует зрителей и экспертов разнообразием картин, глубиной и оригинальностью сюжетов, оставив в памяти яркие впечатления и заставив ждать с нетерпением следующего «Кинотавра».
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