Медведев: «Кинотавр» дает уникальную возможность увидеть картину российского кино целиком

МОСКВА , 2 июня. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XXIX Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», отметив, что он дает уникальную возможность увидеть картину российского кино целиком. Приветственная телеграмма премьера размещена в субботу на сайте правительства.

"Приветствую вас в Сочи и поздравляю с открытием XXIX «Кинотавр» — известнейшего кинофестиваля России. Ежегодно на этой площадке можно посмотреть интересные премьеры, познакомиться с любимыми режиссерами и актерами. Иными словами, воспользоваться уникальной возможностью увидеть картину российского кино целиком", — отметил Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что «именно с „Кинотавра“ начинался путь многих известных мастеров, которые представляют Россию на самых громких международных кинофестивалях». Медведев добавил, что «Кинотавр» по-прежнему открывает возможности для молодых авторов.

Премьер обратил внимание, что в этом году в специальной секции конкурса будут соревноваться режиссеры-дебютанты, которых будет оценивать отдельное жюри. «Этот новый для фестиваля опыт — еще один шаг навстречу молодому авторскому кино», — считает Медведев.

Глава кабмина также выразил уверенность, что конкурсная программа кинофестиваля порадует зрителей и экспертов разнообразием картин, глубиной и оригинальностью сюжетов, оставив в памяти яркие впечатления и заставив ждать с нетерпением следующего «Кинотавра».