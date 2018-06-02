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На тренера Виннер рухнули декорации
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На тренера Виннер рухнули декорации 

News.ru 2 июня 2018
Декорации рухнули со стены на тренера Ирину Винер-Усманову на ЧЕ по художественной гимнастике в Испании. Все произошло сразу после выступления ее подопечной Анастасии Сергеевой, сообщает Life.
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