Александр Медведев: Хочу пожелать Войнову успехов в НХЛ

— У Вячеслава была очень непростая ситуация, сейчас у него все хорошо в семейной жизни. Он проявил себя очень хорошо и в СКА, и в сборной России. Я думаю, что он хочет доказать всем, что тот уровень, который демонстрировал с «Лос-Анджелесом», он этому уровню соответствует.

Александр Медведев : Уверен, что Воробьев привнесет новые нотки в игру СКА Тем более, команда из Калифорнии не очень хорошо выступила в минувшем сезоне. Я хочу пожелать ему успеха, чтобы искусственных преград не создавали, — приводит слова Медведева РИА «Новости»

Напомним, что Войнов провел четыре сезона в «Лос-Анджелесе», выиграв с «Кингз» два Кубка Стэнли. В октябре 2015 года Войнов перешел в СКА, сыграл 139 матчей и набрал 75 (23+52) очков.