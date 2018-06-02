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Александр Медведев: Хочу пожелать Войнову успехов в НХЛ
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Александр Медведев: Хочу пожелать Войнову успехов в НХЛ 

Советский спорт 2 июня 2018
— У Вячеслава была очень непростая ситуация, сейчас у него все хорошо в семейной жизни. Он проявил себя очень хорошо и в СКА, и в сборной России. Я думаю, что он хочет доказать всем, что тот уровень, который демонстрировал с «Лос-Анджелесом», он этому уровню соответствует.
Александр Медведев: Уверен, что Воробьев привнесет новые нотки в игру СКА  Тем более, команда из Калифорнии не очень хорошо выступила в минувшем сезоне. Я хочу пожелать ему успеха, чтобы искусственных преград не создавали, — приводит слова Медведева РИА «Новости».
Напомним, что Войнов провел четыре сезона в «Лос-Анджелесе», выиграв с «Кингз» два Кубка Стэнли. В октябре 2015 года Войнов перешел в СКА, сыграл 139 матчей и набрал 75 (23+52) очков.
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