Александр Медведев: Уверен, что Воробьев привнесет новые нотки в игру СКА 

— Каждый тренер привносит что-то свое. Не надо забывать, что Воробьев имеет и семейный опыт очень богатый, с папой. С ним «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина и Магнитогорск демонстрировал очень хорошую игру.
Илья Воробьев: Каблуков, Зубарев и Карпов, вероятно, останутся в СКА Я уверен, что Воробьев привнесет новые нотки в игру СКА, и игра команды будет привлекать болельщиков на трибуны не только результатом, но и красотой, — приводит слова Медведева РИА «Новости».
Ранее СКА объявил, что Воробьев назначен главным тренером петербургского клуба. Контракт 43-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года. Ассистентами Воробьева станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин.