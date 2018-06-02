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Александр Медведев: Уверен, что Воробьев привнесет новые нотки в игру СКА
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Александр Медведев: Уверен, что Воробьев привнесет новые нотки в игру СКА 

Советский спорт 2 июня 2018
— Каждый тренер привносит что-то свое. Не надо забывать, что Воробьев имеет и семейный опыт очень богатый, с папой. С ним «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина и Магнитогорск демонстрировал очень хорошую игру.
Илья Воробьев: Каблуков, Зубарев и Карпов, вероятно, останутся в СКА  Я уверен, что Воробьев привнесет новые нотки в игру СКА, и игра команды будет привлекать болельщиков на трибуны не только результатом, но и красотой, — приводит слова Медведева РИА «Новости».
Ранее СКА объявил, что Воробьев назначен главным тренером петербургского клуба. Контракт 43-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года. Ассистентами Воробьева станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин.
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