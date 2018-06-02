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«Ваша мама — ксерокс»: Подольская показала фото с сестрами
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«Ваша мама — ксерокс»: Подольская показала фото с сестрами 

Eva.ru 2 июня 2018
Фото: Eva.ru
Наталья Подольская отправилась в Китай на выпускной своей племянницы. Артистка опубликовала радостный семейный фотоснимок, на котором предстала в компании самой выпускницы, двух своих сестер и мамы, удивив подписчиков невероятным сходством.
Фолловеры с восхищением посмотрели на старшую Подольскую и признались, что она произвела на свет удивительно похожих друг на друга дочерей. Комментирующие не смогли не заметить и то, что семейство Натальи очень сполоченное: Подольские собрались вместе в семи тысячах километрах от Москвы, чтобы поздравить дочку, племянницу и внучку в одном лице с окончанием школы. В сети попросили Наталью чаще демонстрировать своих родных, так как обычно в её микроблоге видно только супруга Владимира Преснякова и их общего сына. Пользователям рунета по душе такие теплые семейные фотографии, но, как показали комментарии, не каждый из них может похвастаться хорошими отношениями с родственниками.
Интернет-пользователи поспешили поздравить племянницу Натальи с таким знаменательным событием и признались, что удивлены, что девочка получила образование именно в Китае. А некоторые комментирующие рассказали, что тоже планируют отправить своих детей на обучение в шанхайскую школу и попросили сестру Подольской рассказать о сложностях, ожидающих их при поступлении. «Очень хорошее семейное фото!» «Ваша мама — ксерокс, все очень похожи!» «Какие все красавицы! На одно лицо!» «Мама умничка, таких хороших дочерей воспитала, а какая внучка молодец!»
Недавно Наталья Подольская подверглась насмешкам со стороны интернет-пользователей. Певица вышла в свет в довольно необычном костюме, который испортил ее фигуру.
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