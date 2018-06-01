Теперь можно: принцесса Саудовской Аравии снялась за рулем для обложки нового Vogue

Июньский номер Vogue Arabia вышел с обложкой, на которой принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд позирует за рулем автомобиля. С 24 июня женщины королевства смогут водить машину, не получая на это разрешение мужчины-опекуна. Саудовская Аравия была последним в мире государством, где женщинам запрещалось садиться за руль, а борьба за это право началась в стране еще в 1990-е годы.

Источник: Vogue

На обложке написано: «Движущая сила» и «Празднование нового пути женщин Саудовской Аравии». Это первый выпуск Vogue, посвященный королевству.

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В интервью для журнала принцесса высказалась о программе реформ «Видение Саудовской Аравии 2030», которые планируется провести до 2030 года.

«В нашей стране есть консерваторы, которые боятся перемен. Многие из них не знают никакой другой жизни. Лично я с большим энтузиазмом поддерживаю эти изменения. Легко говорить о чужом обществе и считать, что ваше собственное его превосходит, но западному миру нужно помнить, что каждая страна особенна и уникальна. У нас есть сильные стороны и слабости, но так или иначе это наша культура, и лучше постараться ее понять, чем осуждать».

После публикации июньской обложки редакцию Vogue раскритиковали за то, что в журнале не упомянули майские аресты 11 политических активисток Саудовской Аравии. Задержанные требовали отменить запрет на женское вождение и систему опеки над жительницами страны. По меньшей мере четырех из них отпустили, но судьба остальных остается неясной.

Популярная пользовательница твиттера Нора Абдулкарим опубликовала коллажи, на которых лицо принцессы с обложки заменили на лица трех задержанных активисток.