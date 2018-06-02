Зидан отменил встречу с членами тренерского штаба за день до ухода из «Реала»

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отменил запланированное на 31 совещание с членами тренерского штаба команды за день до того, как объявил о своем уходе из клуба, сообщает издание AS. По информации источника, помощники Зидана были сильно удивлены решением француза покинуть пост главного тренера команды и не знали о нем вплоть до того момента, когда специалист созвал экстренную пресс-конференцию. Ранее испанские СМИ рассказали о причинах ухода Зидана из «Реала». 45-летний наставник «сливочных» не смог найти общий язык с президентом клуба Флорентино Пересом по вопросам трансферов. В частности, Зидана беспокоило отсутствие ясности с будущим нападающих Криштиану Роналду Гарета Бэйла в клубе. Француз не был согласен с желанием руководителя клуба приобрести голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепу Аррисабалагу, а также форвардов Роберта Левандовски и Неймара.