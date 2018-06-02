Женщина не ожидала, что ее внучка, так отреагирует на подростка. Это Бесценно!

Моя шестилетняя внучка, Кейтлин, и я зашли в магазин за пончиками и черничными маффинами. Когда мы уже шли к двери, в магазин заходил подросток.

У этого молодого человека были выбриты волосы по бокам головы, а посередине был клок голубых волос, уложенных шипами. Одна из его ноздрей была пробита, и через это отверстие шла цепь, которая другим концом была прикреплена к его уху. Он держал скейтборд под одной рукой и баскетбольный мяч под другой.

Кейтлин, которая шла впереди меня, остановилась, увидев подростка. Я думала, что она испугалась, увидев его, и застыла на месте.

Я была неправа.

Мой маленький ангел открыла дверь и распахнула ее так широко, чтобы подросток смог свободно пройти. Теперь я была лицом к лицу с молодым человеком. Я отошла в сторону и дала ему пройти. Он сказал моей внучке с благодарностью: «Большое спасибо!»

По дороге к машине, я думала о поступке Кейтлин по отношению к этому подростку. Ее, казалось, не беспокоил его внешний вид, но я хотела убедиться.

Как выяснилось, единственное, что заметила Кейтлин это то, что у подростка были заняты обе руки. «Ему было бы очень трудно открыть двери», — сказала она.

Я увидела частично побритую голову, голубые волосы, уложенные шипами, пирсинг и цепочки. Моя внучка увидела, что человек что-то нес в обеих руках и направлялся к закрытой двери.

В будущем, я надеюсь, она сохранит тоже отношения к людям, а я изменю свое, раскрыв свое сердце.