Ещё
Женщина не ожидала, что ее внучка, так отреагирует на подростка. Это Бесценно!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина не ожидала, что ее внучка, так отреагирует на подростка. Это Бесценно! 

Карельские вести 2 июня 2018
Фото: Карельские вести
Моя шестилетняя внучка, Кейтлин, и я зашли в магазин за пончиками и черничными маффинами. Когда мы уже шли к двери, в магазин заходил подросток.
У этого молодого человека были выбриты волосы по бокам головы, а посередине был клок голубых волос, уложенных шипами. Одна из его ноздрей была пробита, и через это отверстие шла цепь, которая другим концом была прикреплена к его уху. Он держал скейтборд под одной рукой и баскетбольный мяч под другой.
Кейтлин, которая шла впереди меня, остановилась, увидев подростка. Я думала, что она испугалась, увидев его, и застыла на месте.
Я была неправа.
Мой маленький ангел открыла дверь и распахнула ее так широко, чтобы подросток смог свободно пройти. Теперь я была лицом к лицу с молодым человеком. Я отошла в сторону и дала ему пройти. Он сказал моей внучке с благодарностью: «Большое спасибо!»
По дороге к машине, я думала о поступке Кейтлин по отношению к этому подростку. Ее, казалось, не беспокоил его внешний вид, но я хотела убедиться.
Как выяснилось, единственное, что заметила Кейтлин это то, что у подростка были заняты обе руки. «Ему было бы очень трудно открыть двери», — сказала она.
Я увидела частично побритую голову, голубые волосы, уложенные шипами, пирсинг и цепочки. Моя внучка увидела, что человек что-то нес в обеих руках и направлялся к закрытой двери.
В будущем, я надеюсь, она сохранит тоже отношения к людям, а я изменю свое, раскрыв свое сердце.
Карельские вести: последние новости
Определены победители регионального этапа конкурса «Семья года» Горожане поделились мнением о повышении пенсионного возраста (Видео) Россияне могут замерзнуть зимой из-за долгов по ЖКХ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»149
В Донбассе погиб брат Гонгадзе102
Поклонская ответила на обвинения в безумии161
Банки получили право блокировать карты россиян187
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение