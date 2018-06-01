Мустафина о материнстве и возобновлении гимнастической карьеры

Развитие любого вида спорта важно начинать с низов, прививая любовь к нему с раннего детства. Об этом в интервью RT заявила Алия Мустафина . Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала, какие трудности она испытывает в связи с возобновлением карьеры, справляется ли с ролью мамы и кем видит в будущем свою дочь Алису.

— Вы были в жюри конкурса для юных атлетов, призёры которого получали гранты. Насколько важно, чтобы в России крупные организации, напрямую не связанные со спортом, помогали развитию этой сферы с финансовой точки зрения?

— Дети — залог нашего будущего в глобальном смысле и спорта в частности. Уверена, что подобные проекты играют очень важную роль. Они помогают ребятам не только определиться с целью в жизни, но и предоставляют шанс продолжить заниматься любимым делом на профессиональном уровне. А это, в свою очередь, в будущем принесёт плоды для всей страны.

— Сложно было выбрать лучших из огромной массы талантливых участников, подавших заявки?

— Конечно, очень непросто. Но лично я руководствовалась простым принципом: награду должны получить те, для кого спорт действительно важен, кто планирует связать с ним свою дальнейшую судьбу.

— Вы сами недавно стали мамой. Поменялось ли с рождением дочери ваше отношение к детям и детскому спорту?

— Не могу сказать, что для меня в этом смысле произошли какие-то кардинальные изменения. Честно говоря, у меня всё, что связано с детьми, всегда вызывало очень трепетное отношение. Что качается конкретно спорта, то я придерживаюсь такого мнения, что его нужно начинать развивать с низов, то есть, с самого раннего возраста. Это является залогом успеха в будущем.

— Хотели бы вы, чтобы ваша дочь пошла по стопам мамы?

— Да, честно говоря, я бы очень этого хотела. Разумеется, настаивать и заставлять что-либо делать силой не буду, но уже планирую отдать её в гимнастику, когда придёт время. Это связано с тем, что я по себе знаю, насколько занятия спортом в юном возрасте помогают впоследствии во взрослой жизни, закаляют характер, учат преодолевать себя, свою лень, формируют внутренний стержень.

— Будете ли вы строгой мамой, когда Алиса подрастёт?

— Скорее всего, нет. Буду стараться ругать её как можно меньше и лишь за серьёзные проступки. Придерживаюсь позиции, что если и запрещать что-либо ребёнку, то обязательно объяснять, почему нужно действовать так, а не иначе.

— Сейчас вы возобновили карьеру, вновь начались продолжительные тренировки, сборы. Тяжело ли вам расставаться с дочерью на этот период?

— Конечно, первое время было очень трудно, но ко всему можно привыкнуть, и сейчас это меня тяготит значительно меньше. К счастью, большую помощь мне оказывает моя мама, поэтому у меня есть возможность оставить Алису в надёжных руках.

— Каково было возвращаться в форму после годового перерыва?

— Поначалу было непросто, но у меня было огромное желание вернуться, доказать самой себе, что это возможно. Это заставило меня идти вперёд. У меня была цель, которая перевесила все сомнения, связанные с возвращением в спорт.

Евгения Медведева аргументировала свой уход от тренера Этери Тутберидзе слишком большой конкуренцией среди её подопечных, большинство которых было значительно младше фигуристки. Чувствуете ли вы давление в гимнастике со стороны подрастающего поколения?

— Спортивное противостояние, безусловно, присутствует. Но нас изначально тренеры настраивали таким образом, что оно не вредит, а помогает развитию любого атлета. Да, юные спортсмены всегда будут наступать на пятки, но это значит лишь то, что мы должны стараться показать себя с самой лучшей стороны. Мы работаем над собой, прогрессируем, и дети подтягиваются за нами. Всё это является большим плюсом и оказывает положительное влияние на обе стороны со всех точек зрения.

— Российские гимнасты на всех соревнованиях претендуют на самые высокие награды, значительно опережая всех своих конкурентов. При этом спортивная гимнастика уступает по популярности футболу — спорту номер один в нашей стране, в котором, напротив, мы редко добиваемся положительного результата. В связи с этим не бывает ли вам обидно?

— Раньше это действительно меня задевало. Но со временем я поняла, почему люди так любят футбол, в связи с чем он настолько популярен. Конечно, в данном случае всё упирается в популяризацию, которая в идеале должна работать равномерно, чтобы дети стремились попасть в разные сферы, чтобы они им были интересны. Большое количество атлетов даёт больше шансов на то, что страна будет добиваться самых высоких результатов.