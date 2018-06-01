В Первоуральске рейдеры захватили частную спортшколу 

Ходят слухи, что в одной частной спортивной секции Первоуральска, которая занимается единоборствами, происходит рейдерский захват. Два тренера, проработавшие в компании несколько месяцев, решили увести у организации всех клиентов. Слухачи говорят, что сначала спортсмены начали брать деньги не в кассу, а к себе в карман, потом распространили среди родителей слухи, что им задерживают зарплату и начали занимать деньги у них. Сейчас, шепчутся слухмейкеры, ребята вообще уходят из секции, создают свою и переманивают туда всех клиентов, которые компания нарабатывала не один год. Оставшийся в секции тренер при этом работает бесплатно, так как родители не виноваты, что заплаченные ими налом деньги тренерам до счета компании не дошли.
Комментарий: не комментирую
«Я не буду комментировать эту ситуацию», — сказал корреспонденту «ФедералПресс» руководитель отделения Федерации комбат самообороны в Екатеринбурге Владимир Медведев.