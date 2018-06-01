Булатов возглавил футбольный клуб «Спартак-2»

Срок соглашения со специалистом составил один год.

Булатов выступал в качестве тренера таких клубов, как «Ника», смоленский «Днепр», "Зенит" Пенза ), «Арсенал», «Торпедо» и «Чайка (Песчанокопское).

Булатов является бывшим полузащитником »Спартака" , с которым трижды становился чемпионом России