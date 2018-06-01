Булатов возглавил футбольный клуб «Спартак-2» 

Виктор Булатов назначен на пост главного тренера московского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает "Советский спорт".
Срок соглашения со специалистом составил один год.
Булатов выступал в качестве тренера таких клубов, как «Ника», смоленский «Днепр», "Зенит" (Пенза), «Арсенал», «Торпедо» и «Чайка (Песчанокопское).
Булатов является бывшим полузащитником »Спартака", с которым трижды становился чемпионом России.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартак-2» Дмитрий Гунько покинул свой пост.