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Булатов возглавил футбольный клуб «Спартак-2»
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Булатов возглавил футбольный клуб «Спартак-2» 

Газета.Ru 1 июня 2018
Фото: РИА Новости
Виктор Булатов назначен на пост главного тренера московского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает "Советский спорт".
Срок соглашения со специалистом составил один год.
Булатов выступал в качестве тренера таких клубов, как «Ника», смоленский «Днепр», "Зенит" (Пенза), «Арсенал», «Торпедо» и «Чайка (Песчанокопское).
Булатов является бывшим полузащитником »Спартака", с которым трижды становился чемпионом России.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартак-2» Дмитрий Гунько покинул свой пост.
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