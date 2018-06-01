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День России в библиотеке Дмитровского района отметят викториной и творческими мастер-классами
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День России в библиотеке Дмитровского района отметят викториной и творческими мастер-классами 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 июня 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Сотрудники библиотеки № 30 Дмитровского района приглашают подростков среднего и старшего школьного возраста на праздничную программу ко Дню России. Мероприятие состоится 8 июня. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Людмила Яковенко.
— Наших читателей ждет увлекательная презентация с рассказом об истории России. Сотрудники библиотеки поделятся интересными и необычными историческими фактами, — рассказала Яковенко. — Затем для всех желающих мы проведем викторину и творческие мастер-классы. Самых активных участников наградят небольшими памятными призами.
Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется.
Напомним, библиотека № 30 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1. (мю)
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