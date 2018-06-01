День России в библиотеке Дмитровского района отметят викториной и творческими мастер-классами

Сотрудники библиотеки № 30 Дмитровского района приглашают подростков среднего и старшего школьного возраста на праздничную программу ко Дню России . Мероприятие состоится 8 июня. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Людмила Яковенко.

— Наших читателей ждет увлекательная презентация с рассказом об истории России. Сотрудники библиотеки поделятся интересными и необычными историческими фактами, — рассказала Яковенко. — Затем для всех желающих мы проведем викторину и творческие мастер-классы. Самых активных участников наградят небольшими памятными призами.

Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется.

Напомним, библиотека № 30 находится по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1. (мю)