Ещё
В библиотеке Орехово‑Зуева весь июнь будут показывать мультфильмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке Орехово‑Зуева весь июнь будут показывать мультфильмы 

РИАМО 1 июня 2018
В детской библиотеке «Аз-Буки» Орехово-Зуева весь июнь будут бесплатно показывать мультфильмы, сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
«Приглашаем всех желающих на захватывающие, зрелищные, познавательные, поучительные, веселые и добрые анимационные и художественные фильмы, которые не дадут скучать!» — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, показ организован в рамках XII Московской областной киноакции «Российское кино — селу». Адрес места проведения акции: город Орехово-Зуево, улица Галочкина, дом №6, Детская библиотека «Аз-Буки». Справки можно навести по телефону: 422-24-91.
В библиотеке будут показывать такие мультфильмы, как «Чудо-юдо», «Три богатыря и Морской царь», «Снежная королева — 3. Огонь и лед», «Гора самоцветов», «Иван Царевич и серый волк» и многое другое. С расписанием показов можно ознакомиться на официальной странице детской библиотеки в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/club110218554?w=wall-110218554_545.
РИАМО: последние новости
Библиотека из Подмосковья представит на книжном фестивале новинки, посвященные ЧМ‑2018 Жители РФ смогут погасить кредиты с помощью маткапитала Телеведущая Ирина Хакамада представит свою книгу о мотивации и энергии 1 июня в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»160
В Донбассе погиб брат Гонгадзе91
Поклонская ответила на обвинения в безумии162
Банки получили право блокировать карты россиян179
Украинский режиссёр покончил с собой63
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение