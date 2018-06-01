В библиотеке Орехово‑Зуева весь июнь будут показывать мультфильмы

В детской библиотеке «Аз-Буки» Орехово-Зуева весь июнь будут бесплатно показывать мультфильмы, сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих на захватывающие, зрелищные, познавательные, поучительные, веселые и добрые анимационные и художественные фильмы, которые не дадут скучать!» — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, показ организован в рамках XII Московской областной киноакции «Российское кино — селу». Адрес места проведения акции: город Орехово-Зуево, улица Галочкина, дом №6, Детская библиотека «Аз-Буки». Справки можно навести по телефону: 422-24-91.

В библиотеке будут показывать такие мультфильмы, как «Чудо-юдо», «Три богатыря и Морской царь», «Снежная королева — 3. Огонь и лед», «Гора самоцветов», «Иван Царевич и серый волк» и многое другое. С расписанием показов можно ознакомиться на официальной странице детской библиотеки в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/club110218554?w=wall-110218554_545.