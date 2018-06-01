Эксперт назвал цифровизацию главным трендом мировой экономики

«Если мы говорим об электронной системе отслеживания товаров, то она играет большую роль в борьбе с контрафактом», — отметил он.

По его словам, маркировка делает рынок более прозрачным, помогая производителям и защищая потребителей от нелегальной продукции.