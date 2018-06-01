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Эксперт назвал цифровизацию главным трендом мировой экономики
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Эксперт назвал цифровизацию главным трендом мировой экономики 

RT на русском 1 июня 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал цифровизацию главным трендом мировой экономики.
«Если мы говорим об электронной системе отслеживания товаров, то она играет большую роль в борьбе с контрафактом», — отметил он.
По его словам, маркировка делает рынок более прозрачным, помогая производителям и защищая потребителей от нелегальной продукции.
«За цифровизацией будущее, поэтому страны ЕАЭС и СНГ обязательно должны учитывать текущие мировые тенденции. В будущем они станут одним из наших преимуществ и обеспечат толчок для роста экономик», — прогнозирует Болкунец.
16 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о разработке законопроектов о цифровых деньгах.
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