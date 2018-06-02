Ещё
Отец Хамшика: «Марек не собирается в Китай, он останется в „Наполи“
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец Хамшика: «Марек не собирается в Китай, он останется в „Наполи“ 

Спорт-Экспресс 2 июня 2018
Фото: Soccer News
Отец полузащитника «Наполи» Марека Хамшика Рихард сказал, что его сын не будет переходить в китайский клуб.
— Сейчас Марек сосредоточен на матчах за сборную Словакии. Переход в китайский клуб? Это спекуляции журналистов, — цитирует отца футболиста calcionapoli24. — У него контракт на два года с опцией продления на еще один. Он общался с Карло Анчелотти, и он доволен тем, какая роль отведена ему в «Наполи».
Ранее сообщалось, что словак может оказаться в чемпионате Китая. В прошедшем сезоне 30-летний словак провел 38 матчей в серии А и забил семь мячей при одной голевой передаче.
Спорт-Экспресс: последние новости
Пеллегрини с друзьями подвергся нападению грабителей Сарри, Венгер или Зидан. РФПЛ предлагает угадать нового тренера "Уфы" Алексей Потапов: "Скудра поздравил меня с Кубком Гагарина"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»149
В Донбассе погиб брат Гонгадзе102
Поклонская ответила на обвинения в безумии161
Банки получили право блокировать карты россиян187
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе60
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение