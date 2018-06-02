Отец Хамшика: «Марек не собирается в Китай, он останется в „Наполи“

Отец полузащитника «Наполи» Марека Хамшика Рихард сказал, что его сын не будет переходить в китайский клуб. — Сейчас Марек сосредоточен на матчах за сборную Словакии . Переход в китайский клуб? Это спекуляции журналистов, — цитирует отца футболиста calcionapoli24. — У него контракт на два года с опцией продления на еще один. Он общался с Карло Анчелотти , и он доволен тем, какая роль отведена ему в «Наполи». Ранее сообщалось, что словак может оказаться в чемпионате Китая . В прошедшем сезоне 30-летний словак провел 38 матчей в серии А и забил семь мячей при одной голевой передаче.