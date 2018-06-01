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Книгу детской писательницы Ирины Захаровой презентовали в Рязани
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Книгу детской писательницы Ирины Захаровой презентовали в Рязани 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
1 июня в Рязани состоялась презентация книги заслуженного деятеля искусств РФ Ирины Захаровой «Венецианская сказка», сообщает пресс-служба облправительства.
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