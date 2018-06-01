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Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма
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Боброву не пустили на Украину из-за посещения Крыма 

Спорт-Экспресс 1 июня 2018
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва сообщила, что не смогла посетить Украину из-за того, что ранее побывала на территории Крыма. Спортсменка направлялась со своим мужем Андреем Депутатом к свекрови на юбилей.
"Друзья! Я знаю заранее, что сейчас будет очень и очень неоднозначный пост, но я хочу его написать и сразу хочу самыми жирными буквами отметить, что это Не. Про. Политику. Это про людей, про семью, про друзей… Буквально сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник — в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови. И меня не пустили на Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, теплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорте, здоровье, преодолении трудностей, достижении целей… А еще, например, о дружбе — с детишками из самых разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и еще очень многих стран. А Артек находится в Крыму.
И вот у меня чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ вопрос. Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слезы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление? И вызывало их такой светлый смех и улыбки… И наше общение длилось гораздо дольше запланированного, потому что мы просто не могли остановиться! Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа? Я вам честно скажу — у меня нет ответа на этот вопрос. Но я очень хочу, чтобы у ВСЕХ нас с вами вообще не было причин подобные вопросы задавать и принимать подобные решения. Мира нам всем. И взаимопонимания. От всего сердца. А я, к большому моему сожалению, не смогу приехать в гости к родным еще как минимум три года… P. s. Ставлю новые личные рекорды. Это было самое короткое в моей жизни путешествие", — написала Боброва в Инстаграме.
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