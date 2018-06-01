Канадские украинцы пожаловались на «Бессмертный полк» в Оттаве

Русско-украинская дружба не знает границ

10 мая «КВ» опубликовал статью «Бессмертный полк» маршировал по Канаде » о ежегодной акции активистов русской общины в Оттаве . В нынешнем году в ней участвовало порядка 400 жителей канадской столицы, акции памяти прошли также в Монреале , Торонто, Калгари, Ванкувере , Виктории, в общей сложности они собрали более 10 тысяч человек. И никогда эти шествия не вызывали противодействия властей и критики. Нынешний год стал исключением — с жалобой на русских обратился Конгресс украинцев Канады, а в газете The Toronto Sun вышла статья о «наглой путинской пропаганде», захлестнувшей столицу страны.

Напомним, что акция 9 мая началась в павильоне Канадского музея войны, одним из экспонатов которого является легендарный советский танк Т-34. Павильон, в котором стоит танк, последние 15 лет служит местом встречи русских эмигрантов, празднующих День Победы. У брони танка состоялся митинг с возложением цветов, в митинге участвовал посол России в Канаде, а также представители внешнеполитического ведомства Казахстана , пришедшие в музей со своим государственным флагом.

Другой государственный флаг — украинский — развернул никому не известный доброхот. Ему предложили примкнуть к митингу («наши деды воевали вместе»), однако у украинского гостя и его компаньона были другие планы, они пытались пробиться к микрофону и сказать что-то жизненно важное. Им это сделать не дали, поскольку в списке выступавших их не было. Гостей без рукоприкладства оттеснили с площадки, а потом, во избежание всплеска межнациональной дружбы, их вывели из зала вежливые канадские охранники.

Инцидент был быстро забыт, но не исчерпан. К директору Канадского музея войны Джеймсу Флеку и к министру культуры страны Мелани Джоли обратился активист Конгресса украинцев Канады Борис Дженгало.

«Обращаюсь к вам от лица украинской общины Оттавы и выражаю крайнюю обеспокоенность празднованием советского «Дня Победы» в Канадском музее войны 9 мая. Печально, что руководителю одного из главных исторических институтов Канады приходится напоминать о том, что значит «День Победы» для многих народов Европы, в особенности для украинского, а также для свободы и демократии в целом».

Автор жалобы подчеркивает, что является «канадским ветераном», поэтому он «потрясен тем, что музей разрешает проводить памятные церемонии, прославляющие советский режим» и призывает остановить «эту пародию».

«Мы ничего не имеем против акций памяти по погибшим на войне, какое бы землячество их не проводило, — заключает украинский активист. — Но мы решительно протестуем, когда для этого используются символы политического режима, совершившего самые большие преступления против человечности в истории».

Нетрудно догадаться, что речь идет о Знамени Победы, которое действительно было на митинге в музее войны. А вот портретов Сталина, которые мелькают 9 мая в российских городах на праздничных шествиях, там не было и быть не могло — это все-таки эмигранты.

Почти одновременно с открытым письмом представителя украинского землячества в газете The Toronto Sun была опубликована статья «Наглая путинская пропаганда добралась до Канадского музея войны», автор которой Маркус Колга является «писателем, кинодокументалистом, правозащитником и экспертом по дезинформации со стороны иностранных государств».

«В отличие от всего мира, празднующего избавление Европы от нацистской тирании 8 мая, Кремль превратил это событие в акт нездорового реваншистского прославление советской власти 9 мая, — пишет автор. — В ульта-советском стиле российские посольства и консульства организуют парады и церемонии, участники которых боготворят бойцов Красной Армии, KGB и лично Сталина».

«9 мая в Оттаве десятки советских флагов развевались над дорогой, ведущей в Музей войны, более 300 нео-сталинистов участвовали в глобальном фестивале, организованном Владимиром Путиным ».

«Хотя канадцы обладают свободой самовыражения, пропаганда символов ненависти и террора должна быть удалена из публичного пространства, — заключает Маркус Колга. — Правительство должно внимательнее следить за акциями русских в Канаде, и не только в контексте выборов или кибер-терроризма, но и для защиты нашего общества и демократии как таковой».

К этому глубокому мнению можно добавить лишь то, что акции «нео-сталинистов» 9 мая в Оттаве организовал не Путин и даже не российское посольство. Митинги, банкеты и концерты в этот день ежегодно проводит культурно-образовательный центр «Родник» и русская школа Святых Кирилла и Мефодия. Школу и центр патронирует Казанско-Покровский Храм в Оттаве, прихожанином которого много лет назад был корреспондент «КВ».

Несмотря на жалобу Конгресса украинцев Канады и полную тревог статью в The Toronto Sun, праздничные шествия 9 мая в Канаде никогда не запретят — это цивилизованная страна, потерявшая на фронтах Второй Мировой войны 23 тысячи своих солдат. Канадцы чтут их память. Они никогда не отправят на переплавку советский танк Т-34, выставленный в Музее войны.