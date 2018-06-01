Сотрудники библиотеки №135 района Марьино получили благодарность от организации «МногоМама»

Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» выразил благодарность сотрудникам библиотеки № 135 за проведение творческого мероприятия.

— Мы все обладаем мощной силой, а если к ней добавить еще и смелость, да направить свою энергию в доброе, правильное русло, то получится замечательный масштабный проект. Именно так появился центр помощи многодетным семьям «МногоМама», подопечные которого посетили благотворительный спектакль, организованный в нашей библиотеке творческим центром «Нескучный театр», — рассказали в учреждении культуры.

Напомним, что библиотека активно реализует социальные инициативы и сотрудничает с общественными организациями. (то)