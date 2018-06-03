На Кубани заработали площадки фестиваля «Античное наследие России» 

Фестиваль стартует одновременно с открытием пляжного сезона в Краснодарском крае и пройдет с 1 по 12 июня на площадках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района. В целом в рамках события состоится свыше 50 мероприятий по темам «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Олимпийское движение и спорт» и «Православная культура».
В Краснодаре Городском саду будут проходить выступления творческих коллективов и спортсменов, театрализованные мини-программы в течение года.
Жители и гости краевой столицы смогут увидеть выступления воспитанников спортивных школ по батуту, греко-римская борьбе, вольной борьбе, дзюдо, спортивной акробатике и художественной гимнастике.
Также в рамках культурно-познавательной программы фестиваля пройдет лекция по истории античности на территории Кубани в рамках проекта «Открытое пространство» Русского географического общества, множество обзорных экскурсий по Краснодару.