Ещё
Медведев: СНГ может перенять опыт маркировки товаров у ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: СНГ может перенять опыт маркировки товаров у ЕАЭС 

Российская Газета 1 июня 2018
Фото: Российская Газета
Формат СНГ не идеален, но для правительства России сотрудничество с партнерами по Содружеству и ЕАЭС остается в приоритете. Об этом заявил глава российского кабмина Дмитрий Медведев в ходе заседания в узком кругу с членами Совета глав правительств СНГ в Таджикистане.
"Мы понимаем с вами, что форматы СНГ не являются идеальными, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом. Тем не менее мы (я имею в виду правительство России) рассматриваем сотрудничество с нашими ближайшими партнерами, с нашими соседями в форматах СНГ и ЕАЭС в качестве нашего безусловного приоритета", — сказал российский премьер.
Он заверил, что Россия и впредь будет наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта.
"Намерены повышать конкурентоспособность наших товаров, активизировать развитие несырьевых секторов экономики — обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Уверен, что осуществление этих целей приведёт к положительному эффекту для многостороннего сотрудничества", — заявил Медведев.
При этом он отметил, что СНГ может использовать положительный опыт других интеграционных структур. Например, использование системы электронной прослеживаемости товаров. «Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе. И я считаю, что она абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ», — добавил премьер. Тем самым, по его мнению, создается механизм обеспечения законного оборота товаров, гарантиии равных условий конкуренции, защищаются права потребителей и возводятся преграды на пути контрафакта.
Российская Газета: последние новости
Медведев предложил ввести в СНГ маркировку товаров по примеру ЕАЭС Дмитрий Медведев провел переговоры с руководством Таджикистана Правительство повысило утилизационный сбор на тракторы и снегоходы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»160
В Донбассе погиб брат Гонгадзе91
Поклонская ответила на обвинения в безумии162
Банки получили право блокировать карты россиян179
Украинский режиссёр покончил с собой63
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение