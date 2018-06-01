Медведев: СНГ может перенять опыт маркировки товаров у ЕАЭС

Формат СНГ не идеален, но для правительства России сотрудничество с партнерами по Содружеству и ЕАЭС остается в приоритете. Об этом заявил глава российского кабмина Дмитрий Медведев в ходе заседания в узком кругу с членами Совета глав правительств СНГ в Таджикистане

"Мы понимаем с вами, что форматы СНГ не являются идеальными, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом. Тем не менее мы (я имею в виду правительство России) рассматриваем сотрудничество с нашими ближайшими партнерами, с нашими соседями в форматах СНГ и ЕАЭС в качестве нашего безусловного приоритета", — сказал российский премьер.

Он заверил, что Россия и впредь будет наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта.

"Намерены повышать конкурентоспособность наших товаров, активизировать развитие несырьевых секторов экономики — обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Уверен, что осуществление этих целей приведёт к положительному эффекту для многостороннего сотрудничества", — заявил Медведев.

При этом он отметил, что СНГ может использовать положительный опыт других интеграционных структур. Например, использование системы электронной прослеживаемости товаров. «Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе. И я считаю, что она абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ», — добавил премьер. Тем самым, по его мнению, создается механизм обеспечения законного оборота товаров, гарантиии равных условий конкуренции, защищаются права потребителей и возводятся преграды на пути контрафакта.