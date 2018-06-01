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Лучшую литературную гостиную в ЮАО представила библиотека № 162
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Лучшую литературную гостиную в ЮАО представила библиотека № 162 

Управа района Нагатинский затон 1 июня 2018
Фото: Нагатинский затон
Библиотека № 162 имени К. Симонова стала победителем конкурса на лучшую литературную гостиную в ЮАО по результатам голосования, набрав 114 голосов.
Библиотека представила на конкурс гостиную «Мы» и антиутопии» — мероприятие с элементами философских прений.
Саму встречу провели 13 апреля. Участникам стали студенты и преподаватели Колледжа связи № 54. Литературная гостиная сопровождалась показом фрагментов из экранизаций романов — антиутопий «1984», «Дивный новый мир» и «451 градус по Фаренгейту» 1966 года.
Провела мероприятие библиотекарь первой категории Ольга Калугина.
Награждение победителей состоится в понедельник, 4 июня, в здании Государственной Думы.
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