Россия и Канада: в чём главное отличие стратегий развития Арктики

В 2013 году в России был разработан документ «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Он полностью отвечает сегодняшним запросам арктических территорий, однако всё же в российской стратегии есть те моменты, которые уже предвосхитили канадцы.

Россия, как и Канада , планирует развивать и совершенствовать региональную систему образования; повышать качество здравоохранения; следить за сбалансированностью рынка труда, а именно, обеспечивать население занятостью за счёт переобучения. Также немаловажно, что в стратегии прописана государственная поддержка самозанятых граждан и предпринимателей.

Особое внимание в России уделили этнокультурному развитию, защите мест традиционного образа жизни, развитию традиционных отраслей хозяйства и повышению качества жизни. Для всего этого государство даже организует закупки продукции традиционного хозяйства. Также большое внимание уделяется не только сохранению территорий, но и их очищению.

Все эти инициативы правильные и необходимые, и очень важно, чтобы власти регионов придерживались их и всячески способствовали претворению их в жизнь, а ежегодный доклад по региону, который также является весомой составляющей стратегии России, был детальным и реалистичным.

Однако если после прочтения российской стратегии развития Арктики посмотреть на канадскую, то станет очевидным, что наша создавалась для мира, который очень хорошо соблюдает все правила игры. То есть, с одной стороны, все права коренных народов севера будут неукоснительно исполнятся, а с другой стороны, не будет никакого вмешательства извне.

Канадцы, похоже, в своей доктрине развития «Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее» учли и непредвиденные обстоятельства. Уже по названию понятно, что действия коллег по арктическому клубу ориентированы, прежде всего, на закрепление территории за собой. Возможно, здесь сказывается разница менталитетов: англосаксам в течение всей истории было важно закрепиться на территории и навести там свои порядки.

Конечно, России этот подход всегда претил, но даже при таком раскладе нам есть, что перенять у канадских коллег. Как я уже писала, наши стратегии во многом сходятся, однако в документе Канады прослеживается попытка предотвратить возможные волнения на территории с последующей её аннексией.

Именно поэтому канадцы делают особый акцент на защиту окружающей среды, самоуправление и хозяйственную и политическую активность коренных северян. Более того, в стратегии Канады прописано, что деньги на поддержку этой политики будут поступать именно от добычи нефти и алмазов на территории северной Канады. Также уже сейчас группы аборигенов наблюдают за трубопроводами.

Удивительно, как наши коллеги из арктического клуба предвосхитили потенциальные вопросы зеленых, правозащитников и просто борцов за добро и справедливость, тем самым подстраховавшись от возможных рисков применения классических политтехнологий для захвата территорий.

Вероятно, канадцев на такие шаги вдохновляет один наш общий сосед, что в очередной раз подтверждает необходимость рассмотреть такие варианты и в российской стратегии.

Конечно, НОВАТЭК очень много делает для жителей севера. Компания строит и ремонтирует различные учреждения, обустраивает целые посёлки (например, Сёяху), оказывает социальную помощь малоимущим, поддерживает фигурное катание и хоккей в Ямало-Ненецком автономном округе , строит рыбоводные заводы (на реке Собь), а также через образование привлекает местное население к различным работам.

Однако очень важно, чтобы коренные жители чувствовали себя не отдельными частями процесса нового освоения Арктики, а были его активными соучастниками. Конечно, протяжённость нашего арктического пояса намного больше и населяют её больше коренных жителей, чем у Канады, но и нам необходимо включать народы севера не только в работу в регионе, но и делиться с ними доходами.