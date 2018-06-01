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Политолог: Ожидания Болгарии от НАТО не оправдались
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Политолог: Ожидания Болгарии от НАТО не оправдались 

Национальная Служба Новостей 1 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Олег Андреев в эфире НСН назвал безысходность причиной сближения болгарских властей с Россией.
Болгарский политолог Даниель Смилов опубликовал статью в Deutsche Welle, в которой призвал руководство страны выполнять свои обязательства члена НАТО и Евросоюза и перестать играть в «дипломатическую рулетку» с Россией. Автор подчеркивает, что Болгария оказалась между Россией и Европой, так как зависит от российского газа. Но так как страна ранее добровольно вступило в НАТО и ЕС, она должна придерживаться их политического курса, утверждает журналист.
Профессор политологии Балтийского центра социальных исследований Олег Андреев в эфире НСН рассказал о сложной экономической ситуации в Болгарии.
«Это очень серьезный вопрос. В Болгарии тяжелая экономическая ситуация, страна является самой бедной в Евросоюзе. Власти уже не знают, что делать. Чувствуется разочарование от вступления в НАТО. Точнее сказать — ожидания не оправдались. И большие проблемы с туризмом, очень много приоритетных направлений не работает», — добавил он.
РАН: Заигрывая с Россией по «Турецкому потоку», болгары злят Евросоюз
Ранее президент Болгарии Румен Радев во время встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил обсудить перспективы организации прямых поставок газа из России в Болгарию по дну Чёрного моря.
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