Политолог: Ожидания Болгарии от НАТО не оправдались

Олег Андреев в эфире НСН назвал безысходность причиной сближения болгарских властей с Россией

Болгарский политолог Даниель Смилов опубликовал статью в Deutsche Welle , в которой призвал руководство страны выполнять свои обязательства члена НАТО Евросоюза и перестать играть в «дипломатическую рулетку» с Россией. Автор подчеркивает, что Болгария оказалась между Россией и Европой, так как зависит от российского газа. Но так как страна ранее добровольно вступило в НАТО и ЕС, она должна придерживаться их политического курса, утверждает журналист.

Профессор политологии Балтийского центра социальных исследований Олег Андреев в эфире НСН рассказал о сложной экономической ситуации в Болгарии.

«Это очень серьезный вопрос. В Болгарии тяжелая экономическая ситуация, страна является самой бедной в Евросоюзе. Власти уже не знают, что делать. Чувствуется разочарование от вступления в НАТО. Точнее сказать — ожидания не оправдались. И большие проблемы с туризмом, очень много приоритетных направлений не работает», — добавил он.