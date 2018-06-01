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Следователи и банкиры назвали Матвиенко самой влиятельной женщиной
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Следователи и банкиры назвали Матвиенко самой влиятельной женщиной 

News.ru 1 июня 2018
К первому дню лета подоспел новый рейтинг самых влиятельных женщин России в 2018 году. Топ состоит из 50 представительниц прекрасной половины человечества, которые дадут фору любому мужчине.
Список, составленный Telegram-каналом «Краульный» основывается на мнениях непростых обывателей, а сотрудников Следственного комитета, ФСБ, аппарата Совфеда. Также среди опрошенных были представители различных кредитных организации, в том числе ЦБ РФ и «Газпромбанка. Не обошли стороной и нефтяников («Роснефть» и «Лукойл»).
Так, согласно их голосам первая 10-ка выглядит следующим образом:
1 Валентина Матвиенко — председатель Совета Федерации
Анастасия Ракова — заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы
3 Мария Ентальцева — руководитель протокола председателя правительства РФ
4 Эльвира Набиуллина — глава ЦБ РФ  5 Элла Памфилова — председатель Центральной избирательной комиссии РФ
6 Аймани Кадырова — вдова Ахмата Кадырова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова
Светлана Медведева — супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
Алина Кабаева — спортсменка, Председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа»
Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ
10 Екатерина Тихонова — руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ имени Ломоносова
В 20-ку самых-самых также попали:
— фигуристка и супруга главы пресс-службы Кремля Татьяна Навка (16-е место)
— генеральный продюсер телеканала «МАТЧ ТВ» Тина Канделаки (17-е место)
— главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян (21-е место)
Лидер прошлогоднего рейтинга легендарный тренер по художественной гимнастике и жена миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер-Усманова в этот раз оказалась на 13-й позиции.
В свою очередь Ксения Собчак (32-е место) обогнала свою маму Людмилу Нарусову на шесть пунктов (38-е место).
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