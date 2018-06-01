Ещё
Краснодарскую пенсионерку жестоко избили в психиатрической больнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краснодарскую пенсионерку жестоко избили в психиатрической больнице 

Свободная пресса 1 июня 2018
Фото: Новая Кубань
В одной из психиатрических клиник Краснодарского края жестко избили 84-летнюю пациентку.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на родственников пострадавшей, пенсионерку госпитализировали в психбольницу из-за серьёзных проблем со сном и начавшимся развиваться старческим слабоумием.
25 мая дочь и внучка отвезли пожилую женщину в краевую психиатрическую клинику. В стационаре учреждения им сказали, что нужно в обязательном порядке написать заявление о том, что пенсионерка якобы представляет для самой себя опасность.
Также работники проверили, нет ли у пациентки кожных повреждений. На следующий день дочь и внучка, которые приехали навестить свою мать, обнаружили на её виске большой фиолетовый синяк.
«Когда ей волосы попытались поправить, она стала кричать: «Ой больно, больно! Голова, голова болит!». За волосы таскали, судя по всему, ну там видно прям», — рассказывает дочь.
По её словам, врачи психиатрической больницы не ожидали, что родственники навестят бабушку в выходной день. Они рассчитывали на то, что пострадавшая ничего не сможет рассказать из-за проблем с речью. Тем более, как считает женщина, её мать явно чем-то обкололи.
Поэтому дочь и внучка приняли решение срочно забрать мать из больницы. Для этого они немедленно вызвали заведующую учреждения. Однако та объяснив, что документы на выписку пока не готовы, предложила приехать за ней на следующий день. Также заведующая предположила, что бабушку избили другие пациенты.
На следующий день дочь и внучку пострадавшей не пропустили в психиатрическую клинику. Им сказали, чтобы они ждали отчёт о состоянии её здоровье в письменном виде.
В свою очередь родственницы написали заявление в полицию и прокуратуру. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Происшествия, последние новости: Скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил подростка в Химках
Свободная пресса: последние новости
Всего десять процентов россиянок готовы выйти из декрета на работу через год Украинский режиссер Кантер найден мертвым Путин: условий для возвращения Крыма в состав Украины нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»158
В Донбассе погиб брат Гонгадзе98
Поклонская ответила на обвинения в безумии163
Банки получили право блокировать карты россиян178
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе59
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение