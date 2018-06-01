Краснодарскую пенсионерку жестоко избили в психиатрической больнице

В одной из психиатрических клиник Краснодарского края жестко избили 84-летнюю пациентку.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на родственников пострадавшей, пенсионерку госпитализировали в психбольницу из-за серьёзных проблем со сном и начавшимся развиваться старческим слабоумием.

25 мая дочь и внучка отвезли пожилую женщину в краевую психиатрическую клинику. В стационаре учреждения им сказали, что нужно в обязательном порядке написать заявление о том, что пенсионерка якобы представляет для самой себя опасность.

Также работники проверили, нет ли у пациентки кожных повреждений. На следующий день дочь и внучка, которые приехали навестить свою мать, обнаружили на её виске большой фиолетовый синяк.

«Когда ей волосы попытались поправить, она стала кричать: «Ой больно, больно! Голова, голова болит!». За волосы таскали, судя по всему, ну там видно прям», — рассказывает дочь.

По её словам, врачи психиатрической больницы не ожидали, что родственники навестят бабушку в выходной день. Они рассчитывали на то, что пострадавшая ничего не сможет рассказать из-за проблем с речью. Тем более, как считает женщина, её мать явно чем-то обкололи.

Поэтому дочь и внучка приняли решение срочно забрать мать из больницы. Для этого они немедленно вызвали заведующую учреждения. Однако та объяснив, что документы на выписку пока не готовы, предложила приехать за ней на следующий день. Также заведующая предположила, что бабушку избили другие пациенты.

На следующий день дочь и внучку пострадавшей не пропустили в психиатрическую клинику. Им сказали, чтобы они ждали отчёт о состоянии её здоровье в письменном виде.

В свою очередь родственницы написали заявление в полицию и прокуратуру . В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.