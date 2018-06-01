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Какими качествами должен обладать современный журналист
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Какими качествами должен обладать современный журналист 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Журналист МИА «Россия Сегодня» Ирина Андреева рассказала о главных принципах современной журналистики. Смотрите на видео Sputnik Грузия, о чем рассказала эксперт в области медиа
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