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Акция «Лето в Иностранке» открылась в библиотеке иностранной литературы
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Акция «Лето в Иностранке» открылась в библиотеке иностранной литературы 

Управа Таганского района города Москвы 1 июня 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 1 июня открылась акция «Лето в Иностранке».
Для всех желающих присоединиться подготовлена обширная программа. В течение всего летнего периода для гостей культурного учреждения организуют показ зарубежных фильмов на иностранных языках, различные лекции, занятия, концерты, — сообщили на сайте библиотеки.
Отметим, что для юных посетителей пройдут интересные встречи, различные мастер-классы и многое другое.
Мероприятия будут проходить каждый день с 11:00 до 21:00 адресу: Николоямская улица, дом 1. Вход свободный.
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