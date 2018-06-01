Акция «Лето в Иностранке» открылась в библиотеке иностранной литературы

Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино 1 июня открылась акция «Лето в Иностранке».

Для всех желающих присоединиться подготовлена обширная программа. В течение всего летнего периода для гостей культурного учреждения организуют показ зарубежных фильмов на иностранных языках, различные лекции, занятия, концерты, — сообщили на сайте библиотеки.

Отметим, что для юных посетителей пройдут интересные встречи, различные мастер-классы и многое другое.

Мероприятия будут проходить каждый день с 11:00 до 21:00 адресу: Николоямская улица, дом 1. Вход свободный.