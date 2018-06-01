Мустафина заявила, что травма не должна помешать ей выступить на ЧЕ 

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, которая пропустила турнир в Хорватии из-за травмы колена, рассчитывает выступить на чемпионате Европы в Глазго. Об этом она сообщила ТАСС.
Майский чемпионат России в Казани стал для 23-летней гимнастки первым турниром после рождения ребенка. В столице Татарстана Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. Первым после перерыва международным стартом для спортсменки должен был стать этап Кубка мира в хорватском Осиеке, который прошел с 24 по 27 мая, но она пропустила его по причине травмы.
"Ответа от врачей пока нет, поэтому еще ждем, — сказала Мустафина. — В планах — подготовка к чемпионату Европы и чемпионату мира. Хоть колено еще немного побаливает, я бы уже и начала тренироваться в полную силу. Но считаю нужным дождаться вердикта врачей".
Спортсменка уточнила, что она повредила колено, которое ей оперировали в 2015 году. «Нет, это нельзя назвать рецидивом, все несколько иначе. Как таковой серьезной травмы нет, но проблемы все равно существуют», — добавила она.
В середине апреля Мустафина получила международную лицензию, дающую право выступать на зарубежных стартах.
Чемпионат Европы состоится в Глазго в августе.