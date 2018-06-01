Ещё
Мустафина заявила, что травма не должна помешать ей выступить на ЧЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мустафина заявила, что травма не должна помешать ей выступить на ЧЕ 

ТАСС 1 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, которая пропустила турнир в Хорватии из-за травмы колена, рассчитывает выступить на чемпионате Европы в Глазго. Об этом она сообщила ТАСС.
Майский чемпионат России в Казани стал для 23-летней гимнастки первым турниром после рождения ребенка. В столице Татарстана Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. Первым после перерыва международным стартом для спортсменки должен был стать этап Кубка мира в хорватском Осиеке, который прошел с 24 по 27 мая, но она пропустила его по причине травмы.
"Ответа от врачей пока нет, поэтому еще ждем, — сказала Мустафина. — В планах — подготовка к чемпионату Европы и чемпионату мира. Хоть колено еще немного побаливает, я бы уже и начала тренироваться в полную силу. Но считаю нужным дождаться вердикта врачей".
Спортсменка уточнила, что она повредила колено, которое ей оперировали в 2015 году. «Нет, это нельзя назвать рецидивом, все несколько иначе. Как таковой серьезной травмы нет, но проблемы все равно существуют», — добавила она.
В середине апреля Мустафина получила международную лицензию, дающую право выступать на зарубежных стартах.
Чемпионат Европы состоится в Глазго в августе.
ТАСС: последние новости
Голикова: вопрос выравнивания системы оплаты труда бюджетников требует проработки Медведев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с 300-летием российской полиции Голикова призвала академиков РАН к совместному решению проблемы демографии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»160
В Донбассе погиб брат Гонгадзе91
Поклонская ответила на обвинения в безумии162
Банки получили право блокировать карты россиян179
Украинский режиссёр покончил с собой63
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение