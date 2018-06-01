Мустафина заявила, что травма не должна помешать ей выступить на ЧЕ

Майский чемпионат России Казани стал для 23-летней гимнастки первым турниром после рождения ребенка. В столице Татарстана Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. Первым после перерыва международным стартом для спортсменки должен был стать этап Кубка мира в хорватском Осиеке, который прошел с 24 по 27 мая, но она пропустила его по причине травмы.

"Ответа от врачей пока нет, поэтому еще ждем, — сказала Мустафина. — В планах — подготовка к чемпионату Европы и чемпионату мира. Хоть колено еще немного побаливает, я бы уже и начала тренироваться в полную силу. Но считаю нужным дождаться вердикта врачей".

Спортсменка уточнила, что она повредила колено, которое ей оперировали в 2015 году. «Нет, это нельзя назвать рецидивом, все несколько иначе. Как таковой серьезной травмы нет, но проблемы все равно существуют», — добавила она.

В середине апреля Мустафина получила международную лицензию, дающую право выступать на зарубежных стартах.

Чемпионат Европы состоится в Глазго в августе.