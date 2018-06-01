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В Канаде повадились угонять гоночные ванны
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В Канаде повадились угонять гоночные ванны 

Lenta.ru 1 июня 2018
Фото: Lenta.ru
В канадском городе Нанаймо совершена кража трех гоночных ванн накануне первых соревнований. Об этом сообщил новостной портал CBC.
Брэд Дэвис (Brad Davis), у которого украли два плавательных средства, признался, что они обошлись ему в тысячи долларов, и он крайне огорчен пропажей. Канадец хранил свои ванны на охраняемой верфи.
На прошлой неделе гоночную ванну украли и у Керта Хендерсона (Kurt Henderson). Плавательное средство стащили с заднего двора канадца, воры не тронули стоявший там же горный велосипед. «Такое ощущение, что они пришли именно за ванной и забрали ее», — отметил Хендерсон.
Представитель Общества ванных гонщиков Нанаймо Грег Пикок (Greg Peacock) заявил, что это бесперцедентный и печальный случай, так как гонщиков очень уважают в городе.
Полиция отметила, что введет расследование краж, но предупредила, что плавсредства лучше держать под замком, так как из-за начала лодочного сезона воры активизировались.
Гонки на ваннах проходят в Нанаймо с 1967 года. Участники устанавливают их на катер и соревнуются в двух категориях: «самая быстрая ванна» и «самое лучшее инженерное решение».
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