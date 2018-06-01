Ещё
Библиотека № 180 запускает сегодня летний читательский марафон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотека № 180 запускает сегодня летний читательский марафон 

Коньково 1 июня 2018
Фото: Коньково
Сегодня началось лето, а вместе с ним — увлекательная программа каникул-с-книгой, придуманная для детей всех возрастов библиотекарями Москвы. Сетевая акция «Московская программа летнего чтения „Лето — время увлечений“» стартует 1 июня и в библиотеке № 180. Сегодня в 12.00 там состоится детский праздник.
Условия участия в читательском марафоне просты: участники программы подписывают договор с библиотекой и обязуются прочитать определённое ими самими количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Ребята будут записывать свои впечатления от прочитанных книг в специальную тетрадь. В конце лета дети сдадут свои наблюдения в библиотеку.
Финалистами программы станут участники, которые выполнили договор с библиотекой и не позднее 9 сентября 2018 года предоставили на рассмотрение свои читательские дневники.
Коньково: последние новости
Библиотека № 180 приглашает в команду Bookблогеров Для юных читателей библиотеки № 190 провели мастер-класс На завтра в столице объявлен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»158
В Донбассе погиб брат Гонгадзе98
Поклонская ответила на обвинения в безумии163
Банки получили право блокировать карты россиян178
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе59
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение