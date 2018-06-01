Стауче: Если нет результата, значит, тренер работал неправильно

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что никогда не хотел стать главным тренером.

«Результат не зависит от того, как много ты тренируешься. Здесь важно другое: что именно ты делаешь и как делаешь. Можно проводить три тренировки в день, и это ничего не даст. Все должно быть спланировано, стратегически, тактически. Просто за границей каждый игрок знает, в чем заключается его работа, и четко выполняет все указания. Но за саму работу — за нагрузки, за планирование — отвечает тренер. Если нет результата, значит, тренер работал неправильно и будет за это отвечать. Вот в чем разница.

Встать во главе команды? Никогда. Даже когда играл и чувствовал, что карьера подходит к концу, уже знал, что хочу в футболе остаться только в одном качестве — тренером вратарей. Остальное мне не слишком интересно», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».