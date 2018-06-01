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Стауче: Если нет результата, значит, тренер работал неправильно
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Стауче: Если нет результата, значит, тренер работал неправильно 

LiveSport.Ru 1 июня 2018
Фото: LiveSport.Ru
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что никогда не хотел стать главным тренером.
«Результат не зависит от того, как много ты тренируешься. Здесь важно другое: что именно ты делаешь и как делаешь. Можно проводить три тренировки в день, и это ничего не даст. Все должно быть спланировано, стратегически, тактически. Просто за границей каждый игрок знает, в чем заключается его работа, и четко выполняет все указания. Но за саму работу — за нагрузки, за планирование — отвечает тренер. Если нет результата, значит, тренер работал неправильно и будет за это отвечать. Вот в чем разница.
Встать во главе команды? Никогда. Даже когда играл и чувствовал, что карьера подходит к концу, уже знал, что хочу в футболе остаться только в одном качестве — тренером вратарей. Остальное мне не слишком интересно», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».
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