Основательнице художественной гимнастики в Воронеже исполнилось 90 лет 

В спортзале «Спартака» состоялась встреча с тренером Марией Суворовой. В спортзале «Спартака» накануне собрались не только юные выпускники секции по спортивной гимнастике — туда пришли и те, кто завершил обучение давно. Выступающие волнуются — среди зрителей есть особенный гость. Человек, который первым начал воспитывать юных гимнасток в Воронеже. Тренер Мария Суворова посвятила этому 38 лет — почти половину своей жизни. Накануне ей исполнилось 90.
Когда она только приехала сюда после окончания университета в Ленинграде, ей доверили развивать новое направление с нуля. Сейчас Мария Владимировна затрудняется подсчитать количество своих выпускников. 16 из них было присвоено звание мастеров спорта, многие также стали тренерами. По её мнению, с каждым годом требования к этой профессии возрастают. — Раньше это было легче намного, сейчас это намного сложнее. Дело всё в том, что кроме потенциала, если раньше требовалось трудолюбие и талант, естественно, то теперь сверхтрудолюбие нужно, потому что я смотрю, сейчас девочки 1-2 класса делают такое, что просто удивляешься. Мне кажется, мастера в те года такое не делали, — призналась тренер по спортивной гимнастике, ветеран труда Мария Суворова.