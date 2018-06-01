Пожилую женщину избили в психиатрической больнице в Краснодарском крае

84‐летнюю пенсионерку избили в психиатрической больнице вскоре после того, как она поступила в учреждение. Родственники написали заявление в полицию. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

Ее чем-то накололи непонятным, она такая была, двое суток сонная ходила

дочь пострадавшей Елена.

Дочь Елена и внучка Юлия заметили у пожилой женщины проблемы со сном, поэтому согласились, чтобы врачи оказали ей необходимую помощь. Также у пенсионерки стало развиваться старческое слабоумие. Медики предложили отправить ее в психиатрическую клинику на месяц. По их мнению, этого времени хватило бы на лечение. После этого они были готовы продолжить наблюдение за пациенткой.

25 мая женщины отвезли родственницу в краевую психиатрическую больницу. В стационарном учреждении им сказали, что нужно в обязательном порядке написать заявление о том, что пенсионерка якобы представляет для самой себя опасность. Дееспособность ветеранки официально не признана, несмотря на то, что с 2016 года она состоит на учете. Также работники проверили, нет ли у пациентки кожных повреждений.

Когда ей волосы попытались поправить, она начала: «Ой больно, больно! Голова, голова болит!» За волосы таскали, судя по всему, ну там видно прям

дочь пострадавшей Елена.

Через сутки, в воскресенье, Елена поехала навестить свою мать. Она не сразу заметила изменения во внешности. А когда пригляделась, увидела большой фиолетовый синяке на виске.

По словам дочери, врачи психиатрической больницы не ожидали, что родственники навестят бабушку в выходной день. Они рассчитывали на то, что пострадавшая ничего не сможет рассказать из-за проблем с речью.

Елена приняла решение забрать мать из больницы. Родственники вызвали заведующую учреждения. Однако та молча осмотрела пенсионерку и отдала бумаги. Елена написала, что намерена увезти мать из-за побоев. Заведующая предложила дочери и внучке навестить родственницу на следующий день. Также она «понадеялась», что бабушку избили другие пациенты.

«Поехали в нашу скорую, там тоже все зафиксировали. И мы в прокуратуру написали, и в полицию», — рассказала Елена.

На следующий день женщин не пропустили в психиатрическую клинику. Им сказали, чтобы мы ждали отчета в письменном виде. Родственницы уже женщины написали заявление в полицию и прокуратуру.

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