Распространенные ошибки на тренировках

Если тренировки перестали приносить прогресс, значит, ты тренируешься неправильно. Невнимание к некоторым аспектам мешает добиться своих целей, а также нередко становится причиной травм. Для продолжения спортивного совершенствования без ущерба для здоровья нужно избавиться от этих ошибок в тренировочном процессе.

Однообразие тренировок

Если программа тренировок не меняется в течение долгого времени, то она перестает приносить результаты. Уже перед тренировкой тело знает, что его ожидает, поэтому оно справляется с одними и теми же задачами без особенных усилий. Для того, чтобы получать реакцию на тренировки, нужно чередовать разные виды нагрузок, менять вес на силовых тренировках, варьировать продолжительность и периодичность занятий, пробовать новые форматы.

Зацикленность на кардио

Считать кардио лучшей тренировкой для сжигания жировых отложений — это типичная ошибка неопытного человека. Аэробные нагрузки хорошо тренируют сердечно-сосудистую систему и сжигают много калорий, но для получения долгосрочного результата к ним нужно подключать силовые нагрузки. Работа с весом увеличивает количество и потребности мышечной массы, что позволяет терять больше калорий не только на тренировках. Если ты никогда не работал с весом, то первые несколько занятий лучше провести под присмотром тренера, он объяснит технику выполнения базовых упражнений и поможет подобрать вес.

Чрезмерное увлечение спортом

Желание тренироваться каждый день очень похвально, но оно не всегда приводит к хорошим результатам. Для того, чтобы восстановиться после предыдущей тренировки и подготовиться к следующей, тело нуждается в отдыхе определенной продолжительности.

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Чем ниже уровень физической подготовки человека, тем больше времени ему потребуется на восстановление. Подходящая периодичность тренировок подбирается индивидуально, определяющим фактором является бодрое и работоспособное самочувствие.

Низкая интенсивность

Если регулярные продолжительные тренировки не приносят результатов, значит, они проходят на слишком низкой интенсивности. Иногда бывает полезным сделать тренировки короче, но интенсивнее, увеличить уровень нагрузок при уменьшении времени воздействия.

Короткие интенсивные тренировки будут не такими комфортными, как привычные, но успехи в спорте требуют того, чтобы человек вышел из зоны комфорта.

Отсутствие цели

Если человек ходит в тренажерный за компанию или потому, что хочет что-то изменить в своей внешности, то он никогда не придет к цели. Невозможно добиться достижения цели, которая не была поставлен. Любая физическая активность пойдет на пользу для здоровья, но для того, чтобы результаты были очевидными, важно видеть перед собой цель и стремиться к ней.

Невнимательность к прогрессу

Стремление к цели всегда предполагает несколько промежуточных ступеней, именно они являются точками для отслеживания прогресса. Невозможно продолжать движение вперед, не зная, на какой ступени находишься в данный момент. Наглядное представление о прогрессе повышает уровень мотивации, дает силы для новых побед над собой. Для того, чтобы отслеживать свой прогресс, следует фиксировать каждую из тренировок в дневнике, а также примерно раз в месяц фотографировать себя, чтобы видеть, как меняется тело.

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