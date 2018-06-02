Сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина стал ведущим

Юный Артем поработал на концерте ко Дню защиты детей.

Судя по всему, юный Артем Аршавин, сын Юлии Барановской Андрея Аршавина , уже совершенно готов пойти по стопам знаменитой мамы. Так, на днях мальчик выступил в роли ведущего на концерте «Взрослые и дети», приуроченном к Международному дню защиты детей.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

7 Дек 2017 в 2:51 PST Отметим, Таисия Маслякова уже не в первый раз ведет ежегодный концерт «Взрослые и дети»: девочка участвует в мероприятии с пяти лет, и в этом году состоялся ее седьмой выход в роли ведущей. А вот для Артема Аршавина участие в концертной программе стало дебютом, но он отлично справился.

Трансляция концерта «Взрослые и дети», приуроченного к Международному дню защиты детей, состоится 3 июня на Первом канале.

Фото: пресс-служба / Елена Помогаева, Алевтина Иванова

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