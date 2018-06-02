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Сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина стал ведущим
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Сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина стал ведущим 

Letidor.ru 2 июня 2018
Фото: Letidor.ru
Юный Артем поработал на концерте ко Дню защиты детей.
Судя по всему, юный Артем Аршавин, сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина, уже совершенно готов пойти по стопам знаменитой мамы. Так, на днях мальчик выступил в роли ведущего на концерте «Взрослые и дети», приуроченном к Международному дню защиты детей.
В паре с Артемом концерт вели взрослые коллеги Агата Муцениеце и Валдис Пельш, а также маленькая Таисия, внучка известного ведущего Александра Маслякова.
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
7 Дек 2017 в 2:51 PST  Отметим, Таисия Маслякова уже не в первый раз ведет ежегодный концерт «Взрослые и дети»: девочка участвует в мероприятии с пяти лет, и в этом году состоялся ее седьмой выход в роли ведущей. А вот для Артема Аршавина участие в концертной программе стало дебютом, но он отлично справился.
Трансляция концерта «Взрослые и дети», приуроченного к Международному дню защиты детей, состоится 3 июня на Первом канале.
В рамках концерта выступили многие отечественные знаменитости: Валерия, А-Студио, Олег Газманов, Александр Маршал, «Город 312», Влад Топалов, Егор Крид, Дмитрий Колдун, Наталья Подольская, Надежда Бабкина, Александр Панайотов, а также певица Жасмин вместе с дочерью Маргаритой и Лариса Долина с внучкой Александрой.
Фото: пресс-служба / Елена Помогаева, Алевтина Иванова
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