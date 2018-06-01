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Умное лето. По субботам будут работать вологодские библиотеки с июня по август
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Умное лето. По субботам будут работать вологодские библиотеки с июня по август 

Вологда.рф 1 июня 2018
Фото: Вологда.рф
С 1 июня Централизованная библиотечная система продолжит полюбившийся юным вологжанам проект «Умное лето с библиотекой». Дошкольники и школьники областной столицы вновь увлекательно проведут каникулы.
В Международный день защиты детей праздники пройдут в библиотеках на Добролюбова и Чернышевского, читателей библиотеки на Архангельской встретят на «библиокрылечке», а в Тепличном микрорайоне посетители сыграют в «Шляпу».
С июня по август будут работать «библионяни». В библиотеках Бывалово и на Советском проспекте для детей проведут познавательные занятия и почитают детскую литературу. Обрадует вологжан новость о том, что летом библиотеки будут жать посетителей по субботам.
Читателей ждут необычные мастер-классы, игры по краеведению, веселые уроки иностранных языков, занятия в шахматном и шашечном клубах, читальные залы под открытым небом, книжные выставки, этикет-игры и занимательные викторины.
С подробной программой работы городских библиотек можно ознакомиться на сайте. Добавим, В 2017 году более двух тысяч вологжан присоединились к событиям проекта «Лето в библиотеке».
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