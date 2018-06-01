Умное лето. По субботам будут работать вологодские библиотеки с июня по август

С 1 июня Централизованная библиотечная система продолжит полюбившийся юным вологжанам проект «Умное лето с библиотекой». Дошкольники и школьники областной столицы вновь увлекательно проведут каникулы.

В Международный день защиты детей праздники пройдут в библиотеках на Добролюбова и Чернышевского, читателей библиотеки на Архангельской встретят на «библиокрылечке», а в Тепличном микрорайоне посетители сыграют в «Шляпу».

С июня по август будут работать «библионяни». В библиотеках Бывалово и на Советском проспекте для детей проведут познавательные занятия и почитают детскую литературу. Обрадует вологжан новость о том, что летом библиотеки будут жать посетителей по субботам.

Читателей ждут необычные мастер-классы, игры по краеведению, веселые уроки иностранных языков, занятия в шахматном и шашечном клубах, читальные залы под открытым небом, книжные выставки, этикет-игры и занимательные викторины.

С подробной программой работы городских библиотек можно ознакомиться на сайте. Добавим, В 2017 году более двух тысяч вологжан присоединились к событиям проекта «Лето в библиотеке».