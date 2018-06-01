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Mail.Ru пожаловалась Медведеву на меры ФАС по борьбе с монополиями в рунете
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Mail.Ru пожаловалась Медведеву на меры ФАС по борьбе с монополиями в рунете 

Ведомости 1 июня 2018
Фото: Spb IT
Разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) пятый антимонопольный пакет с поправками в закон «О защите конкуренции» и законопроект «О регулировании общедоступных данных» поставят российские интернет-компании в «заведомо неконкурентное положение по отношению к зарубежным игрокам». Об этом в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву заявил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев, передает РБК.
Издание напоминает, что документ ФАС подготовила в начале года. Регулятор объяснял его появление невозможностью эффективного применения стандартных категорий антимонопольного регулирования на цифровых рынках. Пакет, в частности, вводит определение «сетевых эффектов». К ним относится способность интернет-компании при наличии у нее большой базы данных влиять, к примеру, на стоимость товара. Антимонопольное ведомство также предлагало установить контроль за ценовыми алгоритмами.
Добродеев, в свою очередь настаивает, что проекты ФАС «продвигают интересы отдельной незначительной части интернет-бизнеса». По его мнению, ограничение «сетевых эффектов» и понятие «ценового алгоритма» могут усложнить развитие бизнеса ведущих интернет-компаний. В письме гендиректор Mail.Ru подчеркнул, что видит угрозу в создании недискриминационного доступа к персональным данным, предусмотренного инициативой.
Медведев в начале апреля поручил на тот момент первому вице-премьеру Игорю Шувалову (сейчас возглавляет ВЭБ) и руководителю ФАС Игорю Артемьеву рассказать о влиянии пятого антимонопольного пакета на развитие российских интернет-компаний. Об этом РБК рассказали два знакомых с поручением источника.
Mail.Ru подтвердила изданию факт отправки письма, не раскрыв подробности. Пресс-секретарь Медведева и представитель регулятора не прокомментировали РБК эту информацию.
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