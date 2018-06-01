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Презентацию о возможностях культурного учреждения представили в библиотеке №84
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Презентацию о возможностях культурного учреждения представили в библиотеке №84 

Управа района Соколиная гора 1 июня 2018
Мероприятие было приурочено к Общероссийскому дню библиотек.
На базе библиотеки Соколиной горы открыт военно-патриотический музей, где хранятся письма и предметы жителей района, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также в библиотеке действуют клуб бардовской песни и клуб досуга для горожан старшего возраста. Библиотека открыта со вторника по субботу с полудня до 22 часов вечера, в воскресенье — с 12 до 20 часов. Понедельник является выходным днём.
Напомним, что библиотека находится в доме 54 на Щербаковской улице.
Презентацию в культурном учреждении Соколиной горы сопровождала музыка в исполнении воспитанников Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Для собравшихся звучали произведения скрипичной отечественной, испанской, итальянской и немецкой классической музыки.
Фото: предоставлено ГБУК «Библиотека № 84».
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