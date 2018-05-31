Терри может присоединиться к Лэмпарду в «Дерби Каунти»

"Конечно, руководство клуба обсуждало между собой потенциальных новичков, но Терри среди них не было. Теперь мы начнем обсуждать заново. У него великолепная карьера, но в первую очередь мы будем сосредоточены на том, в чем мы нуждаемся", — передает слова Лэмпарда Evening Standard.

37-летний защитник официально объявил об уходе из бирмингемской «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что Лэмпард назначен главным тренером «Дерби Каунти».