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Терри может присоединиться к Лэмпарду в «Дерби Каунти»
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Терри может присоединиться к Лэмпарду в «Дерби Каунти» 

Газета.Ru 31 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Новый главный тренер английского «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может пригласить в команду бывшего защитника лондонского «Челси» Джона Терри, сообщает "Советский спорт".
"Конечно, руководство клуба обсуждало между собой потенциальных новичков, но Терри среди них не было. Теперь мы начнем обсуждать заново. У него великолепная карьера, но в первую очередь мы будем сосредоточены на том, в чем мы нуждаемся", — передает слова Лэмпарда Evening Standard.
37-летний защитник официально объявил об уходе из бирмингемской «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что Лэмпард назначен главным тренером «Дерби Каунти».
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