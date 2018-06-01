По стопам звездной бабушки: 7-летняя внучка Ларисы Долиной спела на сцене «Детской Новой волны»

7-летняя Саша, внучка Ларисы Долиной, выступила со своей звездной бабушкой на сцене музыкального конкурса.

Внучка Ларисы Долиной во многом копирует свою звездную бабушку. Саша также хочет стать певицей и уже активно выступает на сцене. Накануне девочка вместе со своей звездной бабушкой выступила на сцене конкурса «Детская Новая волна». Для выступления были специально сшиты одинаковые наряды, которые гармонично дополняли друг друга.

Во время выступления девочка уверенно держалась на сцене. Саша уже несколько лет выступает в составе коллектива «Непоседы», поэтому навыки работы на сцене у нее есть. Кроме того, это уже не первое совместное выступление Саши с бабушкой. Вот, например, на Новый год она также пела вместе с Долиной.

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Фото:Диана Гербер/WMJ.ru